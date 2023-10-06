Зверев заявил о разочарованности Парижем из-за клопов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Зверев

В Париже давно назрела проблема с вредителями, рассказал в беседе с RTVI известный российский стилист Сергей Зверев. Он признался, что в свои прошлые визиты во французскую столицу был шокирован обилием на улицах крыс и разочарован этим городом, а нынешнее нашествие клопов отбило у него желание приезжать туда вновь.

Я когда все это увидел, у меня охота пропала ездить в Париж, хотя я там был много раз. Я давно уже разочарован Парижем. <...> Хорошо, что это все увидели и ощутили на себе гости Недели моды. Может быть, сейчас, когда звезды, селебрити, которые посетили Париж, начнут об этом говорить, местные власти начнут что-то делать и с крысами, и с клопами, и с тараканами, и с другими насекомыми, — заявил стилист.

Как напоминает издание, новости о нашествии клопов на Париж появились в разгар Недели высокой моды, которая проходила в столице Франции с 25 сентября по 3 октября. По словам городских чиновников, одной из причин сложившейся ситуации стала дороговизна обработки квартир парижан от насекомых.

Кроме того, во французских соцсетях появились видеозаписи с клопами в вагонах поездов, следующих из Парижа в другие города. Министр транспорта Франции Клеман Бон заявил на это, что в истории с клопами «нет ничего страшного» и люди не должны «впадать в психоз».

Также стало известно, что нашествия парижских клопов опасаются и в Великобритании. Эксперты полагают, что привезти насекомых на поездах и самолетах могут спортсмены и болельщики после окончания Кубка мира по регби во Франции.