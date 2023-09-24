Клопы захватили французские поезда Пассажиры французской железной дороги пожаловались на клопов в вагонах

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Во французском сегменте социальных сетей распространяется видео с клопами в вагоне общественного поезда, следующего с Восточного вокзала в Париже. Некоторые пассажиры пожаловались на укусы, полученные во время поездки в транспорте. В железнодорожной компании SNCF заверили, что эти утверждения вводят общественность в заблуждение, передает издание 20 Minutes.

SNCF гарантирует, что она усердно работает против вредителей, клопов, а также тараканов, муравьев и других. [Среди профилактических мер] установка гелей против вредителей, распыление инсектицидов, специальные ловушки, диатомовый порошок во влажных помещениях... Таким образом, все поезда компании обрабатывается каждые 60 дней, — заявили в компании.

При подтвержденном обнаружении вредителей проводится интенсивная обработка вагонов. В случае если вредителей будет очень много, поезд могут вывести из коммерческой эксплуатации, уверяют в SNCF. В последние годы такая ситуация возникает очень редко, отмечают в компании.

В мае нашествие клопов после обильных дождей было зафиксировано в Москве. Но тогда Роспотребнадзор успокоил жителей столицы, что конкретно этот вид насекомых не опасен для человека и жилище не требует дезинсекции от таких букашек.