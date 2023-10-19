Актрису Искандер обвинили в управлении крупным наркошопом Mash: актриса Искандер управляла наркошопом с более чем 60 «сотрудниками»

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Telegram-канал Mash сообщает, что заслуженную актрису России Рамилю Иcкандер (Хисамову) обвинили в управлении крупным наркошопом в даркнете. По данным канала, следствие считает, что на нее работало порядка 60 курьеров и закладчиков.

Как стало известно Mash, на заседании Железнодорожного суда Пензы Иcкандер подробно рассказала о преступных действиях своих коллег, при этом на вопросы о своей деятельности отвечать не стала. Канал пишет, что артистка просила назначить ей меру пресечения в виде домашнего ареста, указав, что у нее есть ребенок.

Кроме того, коллеги направили коллективное письмо с положительной характеристикой на артистку. Несмотря на это, суд решил продлить ей арест до 22 декабря.

Ранее сообщалось, что Искандер вменили часть 3 статьи 30 и пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Актрису заключили под стражу еще 31 августа, но об этом стало известно только сейчас. Защита обжаловала решение об аресте Искандер, но апелляция не рассматривалась.

Уголовное дело против Рамили Искандер было возбуждено после обыска, проведенного сотрудниками пензенского управления по контролю за оборотом наркотиков в ее квартире. В ходе обысков были обнаружены амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма. Под обшивкой двери ее автомобиля же были найдены два свертка массой 1966 граммов. Экспертиза показала, что это был мефедрон.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.