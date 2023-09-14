Заслуженную артистку России задержали с 2 кг мефедрона и дозой кокаина Рамилю Искандер задержали с 2 кг мефедрона и дозой кокаина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер (Хисамову) задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина. Наркотики у российской актрисы театра, кино и дубляжа изъяли после обысков у нее дома в Москве, уточняет канал.

По информации Baza, 29 августа сотрудники пензенского Управления по контролю за оборотом наркотиков нагрянули к актрисе, проживающей в поселке Марушкинское. Telegram-канал пишет, что во время обысков в доме Искандер были найдены амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма, а под обшивкой двери ее автомобиля обнаружили два свертка массой в 1966 граммов. Позже экспертиза показала, что в них был упакован мефедрон, отмечает Baza.

Канал сообщает, что Искандер допросили и заключили под стражу. По информации Baza, против нее возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

Артистка известна зрителям по ролям в фильмах и сериалах. Кроме того, ее голосом говорят такие актрисы зарубежных фильмов, как Мила Кунис, Марион Котийяр и другие.

Весной Telegram-канал Baza сообщала, что полиция задержала с наркотиками артиста балета Центрального Дома Российской Армии Алексея Попкова. По информации канала, у него нашли три свертка амфетамина весом 2,54 грамма. Такой вес считается крупным, задержанному грозит от 3 до 10 лет лишения свободы по статье 228.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.