В соцсетях высмеяли позолоченные апартаменты Кадышевой

В Сети появились фотографии апартаментов певицы Надежды Кадышевой в Москве. Снимки опубликовал Telegram-канал «Вера в курсе». Стоимость квартиры на Долгоруковской улице, как отмечается в публикации, составляет 170 млн рублей.

Свое первое жилье певица получила от государства в середине 90-х, это была «двушка» на Кантемировской. Сейчас такое жилье стоит в районе 15 млн рублей, отмечает канал.

Позже Кадышевой досталась четырехкомнатная квартира на Долгоруковской, которая и показана на фото. Утверждается, что звезда получила жилье благодаря знакомству с влиятельным политиком, уточняет «Вера в курсе». На снимках интерьеры квартиры обильно украшены золотом и мрамором, повсюду лепнина и хрусталь.

Также, по данным Telegram-канала, дорогая квартира есть у сына исполнительницы Григория, который живет недалеко от нее. В распоряжении наследника певицы также четыре комнаты стоимостью около 100 млн рублей.

Ранее стало известно, что певец Филипп Киркоров начал ремонт в собственной квартире неподалеку от Арбата в центре Москвы. Артист уже показал поклонникам роскошные витражи в виде игральных карт с изображением хозяина дома в виде бубнового короля. По словам Филиппа, только разработка и изготовление небольшого стекла обошлись в 500 тысяч рублей.