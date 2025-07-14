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14 июля 2025 в 14:16

В Петербурге сожгли полтонны кокаина на 1 млрд рублей

ФСБ: в Петербурге уничтожили 530 кг кокаина на сумму свыше 1 млрд рублей

Фото: УФСБ России по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге на специализированном полигоне уничтожили 530 кг кокаина стоимостью более 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. Наркотик, изъятый в рамках уголовных дел с вынесенными обвинительными приговорами, сожгли в плановом порядке на одном из городских предприятий, передает ТАСС.

Общий вес наркотического средства <...> составил 530 кг, — уточнили в спецслужбе.

Представители ФСБ отметили, что процесс прошел под надзором межведомственной комиссии, в которую вошли сотрудники городского комитета по здравоохранению и комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности. Уничтожение провели в строгом соответствии с законодательством РФ.

Ранее ВМС Мексики перехватили подводную лодку с 3,5 тонны кокаина стоимостью более $42 млн (свыше 3,2 млрд рублей). Власти сообщили о задержании троих иностранцев. Всего с октября 2024 года в Мексике конфисковали около 44,8 тонны кокаина.

Колумбийский наркобарон создал ОПГ для поставки крупной партии запрещенного вещества в Россию. Преступник замаскировал кокаин под детали музыкального оборудования.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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