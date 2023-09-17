Актрису Искандер заподозрили в закладке 10 кг мефедрона в подмосковном лесу

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Рамиля Искандер

Заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) заподозрили в сбыте 10 кг мефедрона, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники. По информации канала, женщина могла оставить закладку в лесу в подмосковном Электрогорске, а после — передать координаты покупателю.

Мужчина на днях был задержан с товаром в Пензе. Правоохранительные органы расследуют причастность Искандер к этому эпизоду.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Режиссер Павел Лунгин и актриса Рамиля Искандер во время пресс-конференции в рамках 31-го Московского международного кинофестиваля, 2009 год Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Режиссер Павел Лунгин и актриса Рамиля Искандер во время пресс-конференции в рамках 31-го Московского международного кинофестиваля, 2009 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер (Эсме) в спектакле режиссера Адольфа Шапиро по пьесе Тома Стоппарда Rock’n’roll в Российском академическом молодежном театре, 2011 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер (Эсме) в спектакле режиссера Адольфа Шапиро по пьесе Тома Стоппарда Rock’n’roll в Российском академическом молодежном театре, 2011 год Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС Актриса Рамиля Искандер и художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин во время сбора труппы Российского академического молодежного театра Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС Актриса Рамиля Искандер и художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин во время сбора труппы Российского академического молодежного театра Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер в роли Нэнси в сцене из спектакля «Северная одиссея» на сцене Российского академического молодежного театра в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер в роли Нэнси в сцене из спектакля «Северная одиссея» на сцене Российского академического молодежного театра в Москве Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер на сборе труппы Российского академического молодежного театра, 2013 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер на сборе труппы Российского академического молодежного театра, 2013 год Фото: Студия Павла Лунгина Профит Рамиля Искандер в роли царицы Марии Темрюковны Фото: Студия Павла Лунгина Профит Рамиля Искандер в роли царицы Марии Темрюковны

По данным Mash, полиция вышла на предполагаемого покупателя наркотиков после допроса актрисы, им оказался 32-летний Максим Р. Его автомобиль остановили в Пензе, внутри машины были найдены 10 кг мефедрона. В ходе допроса он признался, что нашел товар, опираясь на координаты от актрисы.

Уголовное дело против Рамили Искандер было возбуждено после обыска, проведенного сотрудниками пензенского управления по контролю за оборотом наркотиков в ее квартире. В ходе обысков были обнаружены амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма. Под обшивкой двери ее автомобиля же были найдены два свертка массой 1966 граммов. Экспертиза показала, что это был мефедрон.

Фигурантке вменили часть 3 статьи 30 и пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Искандер заключили под стражу. Защита обжаловала решение об аресте Искандер, но апелляция не рассматривалась.

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