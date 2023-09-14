Актрису Искандер поместили в СИЗО по делу о наркотиках Искандер отправили в СИЗО до 21 октября по делу о покушении на сбыт наркотиков

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Рамиля Искандер

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер (Хисамову) поместили до 21 октября в СИЗО по делу о покушении на сбыт наркотиков. Решение вынес Железнодорожный суд Пензы, передает РИА Новости.

Постановлением суда Хисамовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 22 суток, — сообщили в пресс-службе суда.

Фигурантке вменили часть 3 статьи 30 и пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Искандер заключили под стражу еще 31 августа, но об этом стало известно только сейчас. Защита обжаловала решение об аресте Искандер, но апелляция не рассматривалась.

По данным источника агентства, Искандер задержали в Москве после того, как дома и в машине у артистки нашли около двух килограммов мефедрона. По словам собеседника, от дачи показаний она отказалась. Другой источник подтвердил информацию о 2 кг мефедрона, упомянув также о дозе кокаина, которую также обнаружили у Искандер.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Режиссер Павел Лунгин и актриса Рамиля Искандер во время пресс-конференции в рамках 31-го Московского международного кинофестиваля, 2009 год Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Режиссер Павел Лунгин и актриса Рамиля Искандер во время пресс-конференции в рамках 31-го Московского международного кинофестиваля, 2009 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер (Эсме) в спектакле режиссера Адольфа Шапиро по пьесе Тома Стоппарда Rock’n’roll в Российском академическом молодежном театре, 2011 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер (Эсме) в спектакле режиссера Адольфа Шапиро по пьесе Тома Стоппарда Rock’n’roll в Российском академическом молодежном театре, 2011 год Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС Актриса Рамиля Искандер и художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин во время сбора труппы Российского академического молодежного театра Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС Актриса Рамиля Искандер и художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин во время сбора труппы Российского академического молодежного театра Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер в роли Нэнси в сцене из спектакля «Северная одиссея» на сцене Российского академического молодежного театра в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер в роли Нэнси в сцене из спектакля «Северная одиссея» на сцене Российского академического молодежного театра в Москве Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер на сборе труппы Российского академического молодежного театра, 2013 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер на сборе труппы Российского академического молодежного театра, 2013 год Фото: Студия Павла Лунгина Профит Рамиля Искандер в роли царицы Марии Темрюковны Фото: Студия Павла Лунгина Профит Рамиля Искандер в роли царицы Марии Темрюковны

Ранее адвокат Леонид Исаев допустил, что Искандер может избежать приговора к 20 годам тюрьмы по статье о сбыте наркотиков, если будет сотрудничать со следствием. По словам защитника, артистке могут сократить срок, если ее действия квалифицируют как покушение, и тогда будет грозить до 15 лет. Исаев добавил, что Искандер вряд ли может получить условный срок, поскольку он назначается судом за преступления со сроком лишения свободы до восьми лет.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.