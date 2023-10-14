«Опустошенность»: SHAMAN поделился эмоциями от выступления с Путиным SHAMAN признался, что испытал опустошенность после выступления с Путиным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, что одновременно испытал чувства опустошенности и наполненности во время совместного выступления с президентом России Владимиром Путиным. В интервью на YouTube-шоу «Откровенно с Татаркой» он заявил, что на всю жизнь запомнит этот момент.

Тогда я думал о том, что нужно спеть хорошо. Потом — ощущение опустошения и наполненности одновременно. Этот момент останется в моем сердце на всю жизнь, — сказал певец.

Выступление SHAMAN и Путина состоялось в 2022 году, когда они вместе исполнили гимн России на Красной площади. Исполнитель после этого пошутил, что теперь для него все дуэты стали бессмысленными. Также певец считает, что ему удастся снова собрать так много зрителей только если глава государства снова будет с ним на одной сцене.

Недавно SHAMAN поздравил российского лидера с днем рождения и пригласил его на свой большой сольный концерт. Выступления артиста запланированы на 14 и 15 октября. Они пройдут в Государственном Кремлевском дворце.

Ранее исполнителя назвали лучшим отечественным певцом. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, так считают 33% опрошенных россиян. При этом лучшей певицей назвали Полину Гагарину. Ее выбрали 19% опрошенных.