SHAMAN поздравил Путина с днем рождения и пригласил на свой концерт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) на мероприятии в честь 27-летия МУЗ-ТВ поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и пригласил его на свой большой сольный концерт. Выступления артиста запланированы на 14 и 15 октября. Они пройдут в Государственном Кремлевском дворце.

Сегодня день рождения отмечает президент нашей страны. И давайте все вместе поздравим его оглушительными аплодисментами! Уважаемый Владимир Владимирович, ровно через неделю на этой самой сцене состоится мой большой сольный концерт, куда я вас от всего сердца приглашаю. Тем более тут в Кремле, рядышком, — сказал SHAMAN.

Путин отметил 71-й день рождения 7 октября. Главу государства поздравили коллеги из разных стран, в числе которых президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал российского лидера примером беззаветного служения Отечеству, а также добавил, что в Белоруссии высоко ценят вклад Путина в укрепление отношений между странами. Кроме того, с поздравлениями к Путину обратились президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Чечни Рамзан Кадыров и спикер Госдумы Вячеслав Володин.