«Его просто сожрут»: Прохор Шаляпин о будущем SHAMAN Шаляпин предположил, что певца SHAMAN в будущем «зарежут, съедят интригами»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец Прохор Шаляпин в интервью NEWS.ru высказался о будущем SHAMAN. По словам экс-участника «Фабрики звезд», исполнителя хитов «Встанем» и «Я русский» через пять — десять лет «зарежут, задавят, съедят интригами» свои же коллеги по сцене из зависти его таланту.

«Я больше чем уверен, что это ненадолго (популярность SHAMAN. — NEWS.ru) — пять — десять лет. А потом его просто уничтожат наши коллеги вездесущие, всех уничтожающие. Зарежут, задавят, съедят интригами, — выразил свою точку зрения артист.

По мнению Шаляпина, это касается не только SHAMAN, но и огромного количества других талантливых исполнителей. Он отметил, что шоу «Голос» давало новые лица, и их тут же «затирали».

Вы видите, сколько талантливых людей у нас появляется в музыкальных шоу — исчезают на второй день, никто и не помнит их. Потому что нет поддержки, нет государственной задачи пустить в эфиры новые лица, — считает певец.

Он отмечает, что если перекрывать дорогу всем, то и дальше останется у нас определенный круг артистов на всю страну на протяжении многих лет — «междусобойчик из условных пяти артистов, который никому не дает пробиться».

Филипп Киркоров ранее назвал главным качеством для артиста индивидуальность и отметил, что настоящий талант «за километр видно». Он объяснил, что «ни за какими стразиками не спрячешь душу», если она есть. Личность за километр видна — вот идет звезда. Есть фантик, а есть начинка. Фантик, безусловно, играет роль. Потому что по одежке встречают. Но можно надеть очень дорогой костюм и оставаться пустышкой внутри.

Ранее поклонница SHAMAN упала в обморок во время танца с ним на сцене. Инцидент случился перед многотысячной аудиторией концерта артиста в Санкт-Петербурге. На кадрах видео певец вместе с поклонницей кружатся в танце на сцене. В какой-то момент девушка вдруг обмякает в его руках и почти падает — певец вовремя ее подхватывает. Затем на сцену выскакивают охранники. Они уводят девушку со сцены, а SHAMAN продолжает концерт.