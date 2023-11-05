«Нужно, чтобы все говорили»: Соседов про номер SHAMAN с красной кнопкой Шоумен Соседов назвал номер SHAMAN с красной кнопкой попыткой привлечь внимание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Артисты специально ставят выступления, о которых все потом будут говорить, рассказал NEWS.ru музыкальный критик, шоумен Сергей Соседов. Так он прокомментировал музыкальный номер певца SHAMAN (Ярослава Дронова), который со словами «я русский» нажал на символическую красную кнопку. Она находилась в черном чемоданчике, который вынес на сцену помощник артиста.

Нажал на кнопку — и начались фейерверки, это же прекрасно, интересно и креативно. Шоу для того и делаются, чтобы впечатлять людей. Людям, которые сравнили это с ядерной кнопкой, на мой взгляд, просто нечего делать, поэтому надумывают что-то. Некоторые люди, видимо, так развлекаются. Творческим людям, артистам нужно, чтобы о них все писали и говорили, чтобы вызывать какой-то интерес, — рассказал Соседов.

Музыкальный критик отметил, что раз об этом выступлении SHAMAN так много говорят, значит, постановщики шоу «все правильно сделали». По его мнению, было бы плохо, если б поклонники не заметили и обсудили его выступление.

Ранее директор певца SHAMAN Александр Качан назвал выступление артиста с красной кнопкой частью шоу. По его словам, такой же номер исполнитель показывал на своих концертах этим летом.

До этого сообщалось, что в 2023 году, согласно данным опроса ВЦИОМа, SHAMAN стал самым популярным певцом в России. За исполнителя хитов «Встанем» и «Я русский» проголосовали 33% опрошенных. При этом лучшей исполнительницей названа Полина Гагарина. Ее выбрали 19% опрошенных.