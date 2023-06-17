Богомолов призвал разрешить вернуться уехавшим деятелям культуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Богомолов

Уехавшим из России деятелям культуры необходимо разрешить вернуться, чтобы они могли работать на благо страны, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме режиссер Константин Богомолов. По его словам, страна нуждается в энергичных и талантливых людях.

Мы должны быть сильными, и нельзя в такой подростковой обиде говорить: «Да и не нужны». Если люди хотят, готовы, если люди поняли, что ошиблись, то надо дать им возможность, уверен, надо дать им возможность возвращаться и работать в своей стране и на благо своей страны, — сказал режиссер.

Богомолов считает, что все же это личное дело каждого человека, которому дано право выбирать.

Ранее продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что уехавшие за границу из России после начала специальной военной операции на Украине артисты могут рассчитывать только на небольшие концерты с маленьким количеством зрителей. Он отметил, что западная аудитория не сравнится с той, которая была у российских звезд в родной стране.

После 24 февраля 2022 года многие популярные артисты покинули Россию, выступив против спецоперации. Один из них, Noize MC (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) переехал в Литву. Он проводит благотворительные концерты и собирает средства в поддержку украинского народа.