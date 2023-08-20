Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Российский исполнитель SHAMAN стал одним из главных участников ежегодного творческого фестиваля «Таврида.АРТ», проходящего в Судаке с 17 по 21 августа. Его открыл первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который зачитал гостям приветствие главы государства Владимира Путина.
В 2023 году по распоряжению Путина «Таврида» преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт, где собираются архитекторы, писатели, скульпторы, дизайнеры, музыканты, художники, режиссеры.
В Крым в эти дни съехались многие видные представители российской культуры и шоу-бизнеса: актер и режиссер Владимир Машков, которому подарили финский домик в местной экодеревне, певцы Григорий Лепс, Денис Майданов, Любовь Успенская, Олег Газманов, Николай Расторгуев и многие другие артисты.
Российский певец SHAMAN также выступил на фестивале в Крыму — как в своем привычном образе, так и в новом: он предстал на сцене в главной роли в этноопере музыкального продюсера Игоря Матвиенко «Князь Владимир». По словам Ярослава Дронова, у него нет никаких причин опасаться визитов в Крым и западных санкций он не боится.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора. Сое (Асият Сайгидовой) досталась роль Рогнеды, супруги князя. Сам Игорь Матвиенко исполнил роль Ганграда/Одина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора. Сое (Асият Сайгидовой) досталась роль Рогнеды, супруги князя. Сам Игорь Матвиенко исполнил роль Ганграда/Одина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель