SHAMAN санкций не боится: как певец зажёг на фестивале с Кириенко в Крыму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Российский исполнитель SHAMAN стал одним из главных участников ежегодного творческого фестиваля «Таврида.АРТ», проходящего в Судаке с 17 по 21 августа. Его открыл первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который зачитал гостям приветствие главы государства Владимира Путина.

В 2023 году по распоряжению Путина «Таврида» преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт, где собираются архитекторы, писатели, скульпторы, дизайнеры, музыканты, художники, режиссеры.

В Крым в эти дни съехались многие видные представители российской культуры и шоу-бизнеса: актер и режиссер Владимир Машков, которому подарили финский домик в местной экодеревне, певцы Григорий Лепс, Денис Майданов, Любовь Успенская, Олег Газманов, Николай Расторгуев и многие другие артисты.

Российский певец SHAMAN также выступил на фестивале в Крыму — как в своем привычном образе, так и в новом: он предстал на сцене в главной роли в этноопере музыкального продюсера Игоря Матвиенко «Князь Владимир». По словам Ярослава Дронова, у него нет никаких причин опасаться визитов в Крым и западных санкций он не боится.