Леонтьев, Пугачева, Меладзе: сколько стоят новогодние корпоративы звезд Валерий Леонтьев понизил гонорар за новогодние выступления на 20%

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Валерий Леонтьев

Народный артист России Валерий Леонтьев понизил на 20% гонорар за новогодние выступления. Сколько теперь стоит его концерт, какие суммы за корпоративы просят другие музыканты?

Сколько за корпоратив просит Леонтьев

По данным Telegram-канала Mash, Валерий Леонтьев хочет получить за выступление в новогоднюю ночь $120 000 вместо $150 000. При этом можно договориться и снизить сумму до $100 000.

На данный момент праздничные даты у музыканта полностью свободны. Несмотря на изменение стоимости, артист оставил прежний райдер. Как и раньше, он просит предоплату в 50%, места в отеле для его команды, личный Mercedes-Вenz для поездок к месту выступления, люксовый номер с заклеенными окнами. Леонтьев также требует нанять носильщиков багажа, суточные в размере $300, несколько бутылок виски и мясную нарезку.

Сколько за новогодний корпоратив просит Пугачева

Недавно появилась информация о том, что народная артистка СССР Алла может вернуться на сцену в период новогодних праздников. Продюсеры Примадонны сейчас обновляют ее райдер и ищут сессионных музыкантов для предстоящих выступлений.

По данным Telegram-канала Mash, гонорар Пугачевой может вырасти до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году. В эту сумму не входят расходы на проживание, транспорт, а также соблюдение условий райдера. География выступлений певицы ограничивается Кипром и Дубаем.

При этом продюсеры могут согласиться на выступление в Москве в том случае, если организаторы мероприятия проведут его тайно — без появления информации в СМИ и съемок.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Сколько за новогодний корпоратив просит Джанабаева

Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева почти в три раза подняла ценник на корпоративы. По информации Telegram-канала SHOT, выступление певицы теперь обойдется в 2,5 млн рублей. Изменение цены произошло на фоне слухов о разладе в отношениях с мужем Валерием Меладзе летом 2023 года.

Весной этого года гонорар за выступление Джанабаевой на корпоративе составлял 850 тысяч рублей.

Сколько за новогодний корпоратив просит Меладзе

Валерий Меладзе в два раза поднял цену на свои новогодние корпоративы, теперь за свое выступление он требует €80 тысяч. По данным Mash, к этой сумме певец просит еще €10 тысяч за техническое обустройство сцены, авиабилеты бизнес-класса, трансфер и отдельную гримерку.

При этом исполнителя активно зовут на корпоративы за границу, концерты расписаны до 31 декабря. Большинство праздничных мероприятий пройдет в ОАЭ.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Валерий Меладзе

Сколько за новогодний корпоратив просят другие артисты

Гонорар рэпера Василия Вакуленко (Басты) в новогоднюю ночь составит 10 млн рублей, он выступит в Дубае. На концерте также споют Митя Фомин и группа «Иванушки International», они получат от 2 до 3,5 млн рублей.

Кроме того, Сосо Павлиашвили проведет праздник на сцене банкетного зала «Сафиса», а Полина Гагарина выступит в элитном отеле Екатеринбурга. Они заработают от 4 до 5 млн рублей за выступление.

Наиболее востребованными артистами на вечер 31 декабря стали певица Анна Asti и музыкант Владимир Пресняков. Они споют для гостей концертного зала «Барвиха», куда можно купить билеты за 50–200 тысяч рублей. Также у каждого из артистов запланированы музыкальные номера на частных вечеринках.

Сергей Лазарев и Валерия выступят в ресторане «Турандот», билеты на мероприятие стоят от 80 до 135 тысяч рублей. Татьяна Буланова споет в ресторане «Пушкин», билеты на ее концерт можно приобрести за 40–60 тысяч рублей. Лолита проведет праздник в «Метрополе», билеты на шоу стоят от 130 до 150 тысяч рублей.

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