Орбакайте вернется на Первый канал: будет ли в новогодних шоу с Пугачевой Орбакайте вернется в эфир Первого канала в сериале «Тест на беременность»

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте вернется в эфир Первого канала. Когда она появится на экране, будет ли участвовать в новогодних шоу вместе с матерью Аллой Пугачевой?

Как Орбакайте вернулась в эфир Первого канала

Певица сообщила, что снялась в четвертом сезоне сериала «Тест на беременность». Артистка сыграет принципиальную заведующую родильным отделением Нику Алексеевну.

«Четвертый сезон сериала „Тест на беременность“ с 27 ноября на Первом канале», — написала Орбакайте в своем Telegram-канале, прикрепив к посту трейлер сериала.

Артистка предстанет в необычном образе — в фильме она будет носить темные волосы, постриженные в каре. Кроме того, на ее лице появятся очки.

О чем сериал с Орбакайте

Многосерийная драма «Тест на беременность» рассказывает о буднях врачей перинатального центра. Врач-акушер Наталья Бахметьева (Светлана Иванова) — профессионал своего дела, под чьим наблюдением хотят оказаться пациентки. Из-за увлеченности работой женщина забывает о себе и личном счастье, при этом встречает на жизненном пути много испытаний. В четвертом сезоне Бахметьевой вновь предстоит столкнуться с превратностями судьбы: она разрывается между домом и работой, понимая, что ей не хватает сил ни на сына, ни на любимого мужчину.

Фото: МТС Медиа, Всемирные Русские Студии Кристина Орбакайте в 4-м сезоне сериала «Тест на беременность»

Будет ли Орбакайте участвовать в новогодних огоньках

В СМИ сообщалось, что артистка отказалась от съемок в новогодних шоу, хотя в прошлом певица была постоянным участником концертов и мероприятий, приуроченных к зимним праздникам. Орбакайте не комментировала это решение.

2023 год стал для артистки непростым, поскольку она участвовала в судебных разбирательствах из-за срыва концерта, который должен был состояться в ноябре в Южно-Сахалинске. Организатор концерта подал в суд на певицу, требуя вернуть аванс, оплаченный артистке. Хотя суд отклонил жалобу, истец продолжал бороться за возврат средств в Кассационном суде.

Появится ли Пугачева на новогодних шоу

Съемочный процесс новогодней программы «Голубой огонек» проходит с 12 ноября по 1 декабря на студии «Мосфильм». Пугачевой в списке заявленных артистов нет, однако СМИ сообщали, что артистка готова приехать в Россию на корпоративы.

Продюсеры певицы сейчас обновляют ее райдер, а также занимаются поиском сессионных музыкантов для предстоящих концертов.

Гонорар артистки может вырасти до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году. При этом в сумму не входят расходы на проживание, транспорт и соблюдение условий райдера. География выступлений Пугачевой ограничивается Дубаем и Кипром, однако продюсеры могут согласиться на поездку в Москву в том случае, если организаторы мероприятия проведут его тайно.

Также известно, что Пугачева подготовила три новых альбома до отъезда из России. По словам продюсера, после окончания активной фазы творческой карьеры она покупала понравившиеся композиции, чтобы позже выпускать пластинки.

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Где сейчас Орбакайте и ее семья

Певица на протяжении нескольких лет живет на две страны. Несмотря на большое количество съемок, участие в разных российских проектах, активную концертную деятельность, вторым домом для Орбакайте стали США. В Штатах она живет с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией.

Старший сын артистки Никита Пресняков получил образование в США, но потом вернулся в Россию, где женился на модели Алене Красновой, создал свою музыкальную группу и долгое время проживал на бывшей даче Пугачевой в Малых Бережках на Истре. Сейчас внук Примадонны вместе с супругой также находятся в Штатах.

СМИ писали, что Пресняков и его жена заняли апартаменты Орбакайте в Майами. Сама артистка с мужем и дочкой переехала в Нью-Йорк. Внучка Пугачевой учится в американской школе. Известно, что девочка бегло говорит на русском, английском и изучает испанский язык.

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