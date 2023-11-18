Составлен список артистов, которых могут не пустить на «Голубой огонек»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

Съемочный процесс новогодней передачи «Голубой огонек» проходит с 12 ноября по 1 декабря на студии «Мосфильм». Кто из артистов выступит на концерте, а кого могут не пустить на мероприятие?

Кто из артистов выступит на «Голубом огоньке — 2024»

«Голубой огонек — 2024» на канале «Россия 1» проведут журналист Андрей Малахов и народный артист России Николай Басков.

Традиционно выступят Филипп Киркоров, Николай Расторгуев, Нонна Гришаева, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Лариса Долина и другие артисты.

Среди молодых исполнителей на «Голубом огоньке» можно будет увидеть SHAMAN, Ваню Дмитриенко, Мари Краймбрери, Анну Asti и Jony.

Кто из артистов отказывался выступать на новогодних «огоньках»

Многие артисты отказывались выступать на «голубых огоньках» по разным причинам. Так, Любовь Успенская заявляла, что не хочет тратить целый день на съемки в новогодних шоу.

«То, что мне нравится, в том я снимаюсь. А в остальном ходить на массовые сборища мне не хочется», — говорила она Teleprogramma.pro.

Алсу беспокоилась о здоровье и состоянии своей семьи, поэтому отказывалась от всех съемок в 2020 году.

«В связи с пандемией я приняла решение отказаться от всех съемок и не подвергать риску себя и свою семью. Думаю, ничего страшного, если один год в новогодних „огоньках“ меня не будет. Здоровье моих родных и близких для меня важнее», — объясняла певица.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алсу

Лолита говорила, что не хочет появляться на новогодних шоу, так как уже побывала на них в разном качестве — ведущей, суфлера, приглашенной гостьи. Она жаловалась, что устала от однообразия, ей теперь интереснее принимать участие в проектах на интернет-площадках.

«Есть вещи, от которых меня тошнит. От того, что не развивается официальное телевидение, меня тошнит», — утверждала Лолита.

Валерий Меладзе в 2020 году в соцсетях призывал коллег бойкотировать участие в новогодних «огоньках», чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии COVID-19 музыкантам. Его поддержал Александр Новиков, который назвал новогодние шоу «помойкой».

Кого из артистов могут не пустить на «Голубой огонек»

На съемки «Голубого огонька» могут не пустить звезд, признанных иноагентами, а также тех, кто критиковал спецоперацию и покинул Россию. Среди таких знаменитостей: Алла Пугачева, Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Валерий Меладзе, София Ротару, Вера Брежнева и другие.

Актер Александр Пашутин отмечал, что состав артистов на новогодних передачах претерпел ряд изменений после начала СВО. По его мнению, русская культура ничего не потеряла с отъездом за границу таких певиц, как Алла Пугачева и Светлана Лобода, поэтому их отсутствия на праздничных программах никто из телезрителей не заметит.

Продюсер Иосиф Пригожин заявлял, что без Пугачевой и Галкина, который долгие годы вел «Голубой огонек» на Первом канале, праздничные шоу не стали хуже.

«По большому счету из всех представителей „Голубого огонька“ никто не уехал. Не Галкиным и Пугачевой страна едина. Все те же, но нет Кобзона. Артисты все здесь, все те же», — комментировал он.

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