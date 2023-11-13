Пугачева в новогодних «огоньках»: когда участвовала, будет ли в этом году Концертный директор Бениш рассказал о новогодних гастролях Пугачевой

Фото: Алексей Ладыгин/РИА Новости

Николай Басков и Алла Пугачева

Концертный и театральный директор, композитор Александр Бениш рассказал MK.RU, что народная артистка СССР Алла Пугачева может выступить в России на новогодних концертах, но только в частном порядке. Что об этом известно, появится ли Примадонна в праздничных шоу?

Что известно про возможные новогодние выступления Пугачевой

По мнению Александра Бениша, концертная деятельность Аллы Пугачевой в России находится под большим вопросом, поскольку до отъезда из РФ она выступала только в Москве.

«Ну Пугачева вообще нигде не выступала, кроме как в Москве с юбилейным сольником (разовый вариант) и на каких-то сборных концертах. Она, конечно, великая певица, но, по сути, в прокате ее нет давно», — пояснил композитор.

Он считает, что Примадонна сможет выступить в России только в частном порядке. Бениш отметил, что Пугачеву, а также исполнителя Валерия Леонтьева «приглашают свои, постоянные заказчики».

«Пугачеву и Леонтьева приглашают свои, постоянные заказчики, это уже, считай, хорошие друзья из числа бизнес- и политической элиты. И они со своей стороны тоже знают, что им отказа не будет, — это очень важно, ведь у них тоже свои гости, свои вкусы, свои амбиции. Вот там, да, могут быть самые неожиданные суммы. Но мы их не узнаем и фотографий с таких корпоративов не увидим», — сказал он.

Недавно также появилась информация о том, что Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников. Продюсеры певицы сейчас обновляют ее райдер, а также занимаются поиском сессионных музыкантов для предстоящих концертов.

Гонорар артистки может вырасти до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году. При этом в сумму не входят расходы на проживание, транспорт и соблюдение условий райдера. География выступлений Пугачевой ограничивается Дубаем и Кипром, однако продюсеры могут согласиться на поездку в Москву в том случае, если организаторы мероприятия проведут его тайно.

Также известно, что Пугачева подготовила три новых альбома задолго до отъезда из России. По словам продюсера, после окончания активной фазы творческой карьеры она покупала понравившиеся композиции, чтобы позже выпускать пластинки.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС Алла Пугачева

Будет ли Пугачева принимать участие в новогодних шоу

Съемочный процесс новогодней программы «Голубой огонек» проходит с 12 ноября по 1 декабря на студии «Мосфильм». Аллы Пугачевой в списке заявленных артистов нет.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что без Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который долгие годы вел «Голубой огонек» на Первом канале, праздничные передачи не стали хуже.

«По большому счету из всех представителей „Голубого огонька“ никто не уехал. Не Галкиным и Пугачевой страна едина. Все те же, но нет Кобзона. Артисты все здесь, все те же», — прокомментировал он.

В каких новогодних шоу раньше участвовала Пугачева

С 1988 по 2012 год Алла Пугачева проводила программу «Рождественские встречи». Концерты проходили и снимались в декабре уходящего года, а демонстрировались по телевидению перед православным Рождеством 6 или 7 января нового года.

Помимо этого, Примадонна принимала участие во многих праздничных шоу, таких как «Новогодняя ночь на Первом», «Голубой огонек» и других.

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