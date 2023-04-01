Мать в Израиле, муж в США: куда пропала Кристина Орбакайте NEWS.ru попытался узнать, почему Кристина Орбакайте не пришла на премьеру фильма «Любовь-морковь», в котором исполнила главную роль, и где она сейчас

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица и актриса Кристина Орбакайте

В российский прокат вышла четвертая часть фильма «Любовь-морковь». На этот раз лента имеет приставку «Восстание машин». Однако на премьеру картины Кристина Орбакайте, сыгравшая главную роль, не пришла. NEWS.ru рассказывает о новой комедии и о том, куда пропала Орбакайте.

Что за новый фильм «Любовь-морковь. Восстание машин»

Четвертая часть комедии «Любовь-морковь. Восстание машин» с Гошей Куценко и Кристиной Орбакайте в главных ролях вышла в российский прокат 30 марта. В первой серии (2007) герои Куценко и Орбакайте — муж Андрей Голубев и жена Марина — в результате психологического эксперимента поменялись телами друг с другом.

Продюсер и соавтор сценария картины Ренат Давлетьяров рассказал NEWS.ru, что тот фильм показал отличные кассовые сборы и стал «одной из первых семейных комедий собственного производства в российском прокате».

На волне успеха выпустили продолжение — «Любовь-морковь 2» (2008), в котором герои Куценко и Орбакайте менялись телами со своими детьми. Еще через два года вышла третья часть. В ней также происходит обмен телами, на этот раз с родителями героев. Их роли исполнили Лия Ахеджакова и Владимир Меньшов (1939–2021).

В четвертой части Орбакайте и Куценко меняются телами с двумя роботами.

Фото: «Каропрокат» Гоша Куценко и Кристина Орбакайте в фильме «Любовь-морковь. Восстание машин»

Зачем Орбакайте поставили фингал и выбили зубы

На съемки четвертой части, признался Ренат Давлетьяров, его отчасти вдохновили конкуренты — авторы комедийного цикла «Елки». Для них выпускать новую серию к 31 декабря фактически стало традицией.

«Смотрю — „Елки“ снимают и снимают. Почему не можем мы? Доброго кино мало», — отметил продюсер.

По мнению Давлетьярова, образ Кристины Орбакайте в новой серии получился весьма колоритным. По сюжету ее героиня перебирает спиртного в байк-клубе, в результате чего ломает себе нос и теряет передние зубы.

Ренат Давлетьяров отметил, что идея этих сцен принадлежала ему. Орбакайте, по его словам, восприняла идею с энтузиазмом.

«Я сказал Кристине: „Ну хватит играть фею. Давай сделаем тебе татуху, поставим фингал, сломаем нос“. Она ответила, что вообще не вопрос. И она очень классно сыграла», — похвалил актрису продюсер.

Исполнитель главной мужской роли Гоша Куценко отметил, что Орбакайте «разрушила свой привычный зрителю хрустальный образ»

«И она смешнее меня в этой картине», — заявил Куценко.

Любимой сценой в этом фильме актер назвал постельную. Он отметил, что ее «репетировали несколько дней, тщательно и подробно».

Фото: «Каропрокат» Кадр из фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Почему Орбакайте не пришла на премьеру, где она сейчас

По словам режиссер фильма Андрея Волгина, Кристина Орбакайте «очень хотела» приехать на премьерный показ фильма в Москве. Но «не получилось из-за гастролей».

Гоша Куценко также отметил, что у Кристины Орбакайте сейчас «проходят гастрольные выступления». Актер добавил, что созванивался с ней накануне.

«Кристина в порядке, чувствует себя хорошо. У нее сейчас гастроли. Передала через меня привет всей нашей съемочной группе», — рассказал Куценко.

Однако ни Волгин, ни Куценко не смогли ответить на уточняющий вопрос журналиста NEWS.ru о том, в каком городе или хотя бы в какой стране проходят гастроли Кристины Орбакайте.

На официальном сайте дочери уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой в разделе афиша значатся только устаревшие даты ее концертов в России в ноябре 2022 года — Волгоград, Саратов, Самара, Ульяновск.

Сама актриса спустя пару дней пояснила в соцсети, что не пришла на премьеру из-за гастролей. Однако она также не пояснила, о каких выступлениях идет речь. Поклонники певицы предположили, что она либо находится в США с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, либо хочет избежать появления перед журналистами и вопросов о членах семьи, покинувших страну после начала специальной военной операции на Украине.

NEWS.ru связался с концертным директором артистки. Александр Качан не стал отвечать на вопрос о том, где сейчас находится Орбакайте. При этом он заверил, что у нее планируются концерты в России.

«У Кристины всегда планируются концерты. Не скажу, когда ближайший. Пока планируем. Как только появятся конкретные планы — опубликуем на сайте», — сказал Качан.

На вопрос о том, почему Орбакайте не посетила премьеру фильма «Любовь-морковь. Восстание машин», директор актрисы ответил так: «Не смогла».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Гоша Куценко на творческой встрече по случаю выхода фильма «Любовь-морковь. Восстание машин»

Когда было последнее публичное появление Орбакайте в России

В ноябре 2022 года в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера нового, третьего по счету сезона отечественного сериала «Тест на беременность». На этой презентации Кристина Орбакайте появилась перед публикой. Кроме нее, в сериале сыграли Светлана Иванова, Евгений Пронин, Александр Яцко, Лянка Грыу, Андрей Ургант, Кирилл Гребенщиков и другие.

За несколько дней до этого, также в ноябре Орбакайте выступила перед публикой на концерте в Сочи, скопировав образ своей матери Аллы Пугачевой. Певица исполнила хит «Позови меня с собой», надев балахон с блестками, который долгое время был визитной карточкой Примадонны. Кадры с концерта были опубликованы в соцсетях.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица и актриса Кристина Орбакайте на премьере нового сезона сериала «Тест на беременность» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Что известно об отношении Орбакайте к СВО

Орбакайте пока ни разу прилюдно не высказывалась об СВО, ее отношение к событиям на Украине неизвестно.

Однако в декабре 2022 года в соцсетях разгорелся скандал из-за выступления артистки и композитора Игоря Николаева в шоу «Дуэты» в эфире телеканала «Россия 1» в цветах украинского флага. Во время выступления Орбакайте была одета в желтое платье, а Николаев надел синий пиджак.

В частности, это возмутило экс-депутата Романа Худякова. Он назвал Орбакайте «пустышкой» для западной аудитории и заявил, что она стремится зарабатывать именно в России. При этом он выразил мнение, что «поддерживать Украину ей приходится для того, чтобы беспрепятственно тратить эти деньги за границей». Сама Орбакайте на этот выпад не ответила.