Новые ведущие и песни СССР: «Голубой огонек» резко изменился на фоне СВО NEWS.ru выяснил детали эфира канала «Россия 1» в новогоднюю ночь

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Съемки новогодней программы канала «Россия 1», которую в народе традиционно называют «Голубым огоньком», в этом году проходили в обстановке строгой секретности. Звезд и актеров массовки организаторы настоятельно просили не постить фото- и видеокадры в соцсетях и не раскрывать деталей сценария. NEWS.ru рассказывает всё, что удалось выяснить о «Голубом огоньке — 2023» — самом необычном за 60 лет существования проекта и проходящем на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Три пары ведущих и ни одной доярки

Премьера «Голубого огонька» состоялась в 1962 году, за эти годы программа претерпела значительные изменения. Так, почетным гостем первого выпуска был Юрий Гагарин. Позже участниками передачи становились герои труда, передовики производства и ученые. С начала 1990-х закрепилась традиция участия в «голубых огоньках» исключительно звезд эстрады, кино, спорта и шоу-бизнеса.

Ведущими шоу в разные годы были Алла Пугачева, Юрий Николаев, Александр Ширвиндт и Михаил Державин, Наташа Королева, Иван Ургант, Кристина Орбакайте, София Ротару и многие другие звезды. Участие некоторых из них в новогоднем «огоньке» в этом году по понятным причинам невозможно — их просто нет в стране.

Фото: Яков Халип/РИА Новости Слева направо: летчик-космонавт СССР Герой Советского Союза Валентина Терешкова, советский актер Вячеслав Тихонов, летчик- космонавт СССР Герои Советского Союза Юрий Гагарин

Как стало известно NEWS.ru, в эту новогоднюю ночь на экране появятся три пары ведущих: Ангелина Вовк и Андрей Малахов, Татьяна Веденеева и Николай Басков, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев. По словам Веденеевой, «программа длинная, идет полночи и это правильно, чтобы в кадре менялись лица».

Татьяна Веденеева, которая вела «голубые огоньки» и во времена СССР, отметила, что теперь формат съемки приближен к кинопроизводству.

Артисты приезжают, гримируются, отрабатывают свои номера и уезжают. Подводки ведущих пишем в другие дни. То есть мы, ведущие, не видим выступающих в лицо, а только слышим песни, которые записаны заранее. Поскольку все очень занятые и невозможно собрать всех вместе в одно время, — объяснила Веденеева.

Однако, по ее мнению, «было бы странно» всерьез сравнивать современные новогодние съемки со съемками в СССР. Теперь «другие принципы работы», «люди были другими и общались иначе».

Представьте: сейчас к вам за новогодний столик посадят несколько доярок, у которых будут брать интервью по поводу показателей их труда, желать высоких удоев в наступающем году. А в СССР в новогоднюю ночь так и было, — напомнила Татьяна Веденеева.

Она считает, что сейчас подобный формат вряд ли был бы органичен. Ведущая подчеркнула, что «Новый год — это праздник и веселье, когда люди не хотят и не готовы думать о работе и проблемах, а наоборот, хотят развеяться и отдохнуть, музыкальный жанр для этого подходит идеально». Тем не менее без примет времени не обойдется, часть программы посвятят чествованию участников СВО.

Какую песню исполнит хромающий Басков?

Как заявлял ранее актер и телеведущий Оскар Кучера в беседе с NEWS.ru, «Голубой огонек» не может остаться в прежнем формате «с конфетти и прочими серебряными дождиками» на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Он призывал изменить новогоднее шоу и признался, что всегда испытывал неловкость при виде людей, смеющихся над глупостями, и «искусственно улыбающихся лиц».

Фото: NEWS.ru Съемки новогодней программы на канале «Россия 1»

Судя по всему, создатели программы мыслят схожим образом: в год проведения СВО телеканал «Россия 1» обратился к ретротематике. Никаких выдуманных сюжетных линий и поворотов, всё более чем просто: современные исполнители просто перепевают хиты из советских фильмов и шлягеры эстрады того же времени.

По мнению Татьяны Веденеевой, «решение очень правильное и своевременное», поскольку эти фильмы и песни «обладают даже в некоторой степени лечебным эффектом и уместны в нынешнее непростое время».

Обратите внимание: когда люди простужаются и лежат дома с насморком, простудой, головной болью, все как один говорят, что в этот момент хочется посмотреть добрую советскую комедию. Это как лекарство уже. Поэтому «огонек» с ретроуклоном мне кажется правильной идеей, уместной. Фильмы любимые, песни знакомые, все будут подпевать, и будет хорошее новогоднее настроение, — считает Татьяна Веденеева.

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певица Зара на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певица Зара на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Алексей Воробьев и певица Юлианна Караулова на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Алексей Воробьев и певица Юлианна Караулова на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Алексей Воробьев и певица Юлианна Караулова на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Алексей Воробьев и певица Юлианна Караулова на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Группа «Земляне» на съемках новогодней программы «Голубой огонек», на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Группа «Земляне» на съемках новогодней программы «Голубой огонек», на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певица Валерия на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певица Валерия на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Телеведущий Борис Корчевников на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Телеведущий Борис Корчевников на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Актер Дмитрий Харатьян на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Актер Дмитрий Харатьян на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Дима Билан на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Дима Билан на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Композитор Александр Зацепин и певец Николай Расторгуев на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Композитор Александр Зацепин и певец Николай Расторгуев на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Группа «Дискотека Авария» на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Группа «Дискотека Авария» на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Оперная певица Хибла Герзмава на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Оперная певица Хибла Герзмава на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Композитор Александра Пахмутова на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Композитор Александра Пахмутова на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певица Зара на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певица Зара на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Стас Михайлов на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Стас Михайлов на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Дима Билан и певица Валерия на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Дима Билан и певица Валерия на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певица Зара и актер Дмитрий Дюжев на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певица Зара и актер Дмитрий Дюжев на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Дирижёр Юрий Башмет на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Дирижёр Юрий Башмет на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Актер Дмитрий Харатьян на съемках новогодней программы «Голубой огонек на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Актер Дмитрий Харатьян на съемках новогодней программы «Голубой огонек на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Пианист Денис Мацуев на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Пианист Денис Мацуев на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Композитор Александра Пахмутова и певец Лев Лещенко на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Композитор Александра Пахмутова и певец Лев Лещенко на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Александр Буйнов и певица Жасмин на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Александр Буйнов и певица Жасмин на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Олег Газманов на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Олег Газманов на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певица Елена Ваенга на съемках новогодней программы«Голубой огонек», на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певица Елена Ваенга на съемках новогодней программы«Голубой огонек», на телеканале «Россия 1»

Так, откроет «огонек» номер на песню «Разговор со счастьем» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В оригинале ее пел актер Валерий Золотухин, в телеверсии шлягер исполнит Николай Басков. 30 девушек, внешне напоминающих актрису Нину Маслову в образе жены Ивана Грозного Марфы Васильевны из комедии Гайдая, закружатся в хороводе. С ними вприсядку будут плясать два актера, загримированные под героя Савелия Крамарова. Центральное место на сцене отведено артистам ансамбля Grand Melody Orchestra под руководством Александра Яковлева. Загримированные под стрельцов из гайдаевского фильма, они исполнят советские мелодии в современных аранжировках на баянах, гуслях и дудочках.

Кстати, сам Николай Басков во время записи «Разговора со счастьем» хромал и с трудом передвигался по сцене. Как позже признался артист, он перенес операцию из-за проблем со связками, но в следующем году Кролика он надеется «бегать и прыгать как кролик».

Зачем прыгала «синяя кофточка», а «середина устроила хвойный лес»?

Что осталось неизменным в праздничной программе, так это площадка в съемочном павильоне «Мосфильма». Она традиционно разделена на сцену и зрительный зал. Артистов массовых сцен, которые в отличие от «отстрелявшихся» звезд присутствовали на площадке с утра до вечера, на нужный лад настраивал помощник режиссера Роман. Временами его общение с массовкой выглядело весьма комично.

Синяя кофточка, что вы так прыгаете? Вас чай так и не отпустил, да? — кричал он девушке, которая только что вернулась с обеденного перерыва.

В другой раз он отчитал сидевших в центре зала зрителей, которые прониклись лиричной песней и стали синхронно раскачиваться, призвав их «не устраивать хвойный лес». Особое внимание помреж уделял пожарной безопасности.

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Филипп Киркоров на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Филипп Киркоров на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Врач, телеведущий Александр Мясников на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Врач, телеведущий Александр Мясников на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Ведущие «Голубого огонька»: Веденеева, Басков, Вовк, Малахов, Ситтель, Губерниев Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Ведущие «Голубого огонька»: Веденеева, Басков, Вовк, Малахов, Ситтель, Губерниев Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певица Наталья Подольская на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певица Наталья Подольская на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Александр Буйнов и певица Жасмин съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Александр Буйнов и певица Жасмин съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Стас Пьеха на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Стас Пьеха на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Николай Басков на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Николай Басков на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Лев Лещенко на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Лев Лещенко на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Актриса Олеся Железняк и актер Гоша Куценко на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Актриса Олеся Железняк и актер Гоша Куценко на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Актриса Анастасия Макеева и певец Александр Розенбаум на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Актриса Анастасия Макеева и певец Александр Розенбаум на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Игорь Николаев на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Игорь Николаев на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Филипп Киркоров на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певец Филипп Киркоров на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Композитор Игорь Крутой и певица Полина Гагарина на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Композитор Игорь Крутой и певица Полина Гагарина на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певица Алсу на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба 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Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певица Полина Гагарина на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия» Певица Полина Гагарина на съемках новогодней программы «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1»

Зажженные бенгальские огни не складываем на скатерть, а держим в руках. Когда догорело, опускаем в вазу на столике. Если вдруг на столике у вас что-то загорелось, берете бокал и с такой же улыбкой заливаете огонь. Если всё равно горит, поднимаете руку и машете — к вам подойдут, — инструктировал Роман.

В итоге съемки «огонька» длились две недели и обошлись без эксцессов. Среди лиц новогоднего эфира на «России 1» Филипп Киркоров, Олег Газманов, Ирина Аллегрова, Любовь Успенская, Полина Гагарина, Денис Клявер, SHAMAN и другие исполнители. Они же появятся 31 декабря и на других каналах, но тут сетовать не на что: ряды звезд значительно поредели после 24 февраля, а отсутствие на экранах Пугачевой, Леонтьева, Ротару вряд ли кого-то удивит.