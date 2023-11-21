Популярность в TikTok, контакт с НЛО, уважение Дугина: где сейчас Катя Лель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская певица и автор песен Катя Лель в начале 2000-х была очень популярна, однако потом пропала со сцены и телеэкранов. Что случилось с артисткой, правда ли, что она встречается с НЛО, как стала популярна в TikTok?

Как прославилась Катя Лель

Будущая артистка родилась в Нальчике в 1974 году. Училась в музыкальной школе одновременно на двух отделениях — фортепиано и хорового дирижирования, после чего поступила в музучилище и в Северо-Кавказский институт искусств.

На протяжении шести лет была солисткой коллектива «Нальчик», но в 1994 году переехал в Москву и, став лауреатом конкурса «Музыкальный старт — 1994», начала работать в театре Льва Лещенко. Несколько лет она выступала с сольной программой и на бэк-вокале у Лещенко, параллельно обучаясь на заочном отделении Гнесинки, которую окончила в 1998 году.

Несмотря на усердную работу, слава к артистке пришла только в 2002 году: тогда Лель познакомилась с Максимом Фадеевым. Спустя год вышли песни, ставшие хитами: «Мой мармеладный (Я не права)», «Долетай», «Муси-пуси». В 2004 году поклонники услышали альбом «Джага-джага». В 2004 году Лель стала лауреатом премий «Золотой граммофон», «Стопудовый хит», лауреатом премии «Авторадио» с песней «Две капельки», слова и музыку которой написала сама. Певицу номинировали на премию «Муз-ТВ» в номинации «Лучшая певица года». Она неоднократный обладатель премий «Серебряный диск», «Высшая лига» в номинации «Лучший дуэт года», лауреат премии «Бомба года», неоднократный лауреат «Песни года».

Фото: Said Gadzhiev/Russian Look/Global Look Press Катя Лель, 2005 г.

Лель несколько раз играла эпизодические роли в российских фильмах и сериалах. Артистка множество раз принимала участие в различных проектах и шоу. Впоследствии певица стала реже баловать поклонников клипами и композициями, выпуская синглы раз в год. Всего Лель записала девять альбомов.

В декабре 2018 года вышел клип на песню «Сполна». Автором песни стала Мария Захарова. Темой композиции стала прошедшая любовь и наступившая свобода от отношений.

«Меня спрашивают, правда ли я написала текст песни Кати Лель „Сполна“. И нет, и да», — рассказала Захарова.

Осенью 2022 года Лель стала участницей третьего сезона шоу «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ.

Как Катя Лель стала популярна в TikTok

Песня Лель «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети. Пользователи надевают меховые шапки и шубы и танцуют под хит российской артистки. При этом тиктокеры, пытаясь попасть в текст, не понимают значения слов «попробуй джага-джага» и просят перевод.

«Я безумно счастлива, это радость большая. Это победа, российская победа. Я безумно счастлива, что мне звонят два-три дня крайних из Австралии, из Германии, из Парижа, из Дубая. Все выкладывают. Мне это нереально приятно», — отреагировала на тренд Лель.

До этого артистка говорила, что не знала, что значит «джага-джага», и подчеркнула, что для нее это «любовь и дружба, нежность и радость». Продюсер Фадеев объяснил, что «это значит „Эй, как дела, все клево“».

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Катя Лель

Что говорил Дугин о Кате Лель

Российский философ Александр Дугин в 2000-х писал, что строчка хита «попробуй м, м» наталкивает его на мысли о том, что так «говорят с закрытым ртом, полным великих тайн и камней, на зимнем языке умерших в прошлом сезоне птиц».

«Ни мгновенья колебаний, новый гимн [эпохи] обозначен. Это и есть современный гнозис, пиршество правильных, строго воспитанных чувств и верных жертвенных ориентаций», — писал Дугин в книге «Поп-культура и знаки времени».

Что известно о контактах Кати Лель с пришельцами

В 2021 году артистка рассказала, что в 16 лет к ней прилетали инопланетяне и отняли у нее три зуба.

«Я сидела за столом со своей семьей, пила кофе, смеялась и вдруг увидела за окном лучи, освещающие все вокруг. После этого у меня вдруг исчезло три зуба без боли и крови. При этом я никогда не удаляла их. В это нереально поверить!» — сказала Лель на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

В декабре 2022 года в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале артистку поддержала Ирина Подзорова, которая утверждает, что уже много лет контактирует с пришельцем по имени Кирхитон: вместе с ним они путешествуют по планетам, однако женщина не может сфотографировать его или какие-либо детали корабля, поскольку там не работает телефон.

«Мне сейчас только что сказал представитель той цивилизации, который выходил с вами на связь, что был контакт физический. Его тело находится на обратной стороне Луны, его зовут Сен Тит — он специалист-биолог с планеты Диснит Созвездия Орла. Он налаживает связь, ведь мы для них тоже инопланетяне», — объясняла Подзорова.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Певица также недавно рассказывала, что пришельцы говорили с ней и об СВО. По ее словам, «нужно потерпеть еще годик».

Как сложилась личная жизнь Кати Лель

В 2008 году артистка вышла замуж за Игоря Кузнецова. В 2009 году у них родилась дочь Эмилия. Несмотря на крепкий брак, летом 2023 года артистка рассказала, что готова к разводу. Реальных причин расставаться нет, однако Лель считает, что иногда людям нужны перемены для получения дополнительных сил и энергии.

«Я вижу, что сейчас непростой период: те браки, которые казались крепкими, разваливаются, потому что меняется энергия Земли. Для того чтобы найти нового космического партнера, мы должны закрыть старую дверь, поблагодарив за все», — заинтриговала 49-летняя Лель в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».

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