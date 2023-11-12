Проблемы с законом, отъезд из РФ: как и где сейчас живет певец Витас

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певец Витас (Виталий Грачев)

Певец Витас (Виталий Грачев) прославился в начале нулевых благодаря тому, что был единственным артистом в отечественном шоу-бизнесе, кто умеет петь фальцетом. Сейчас исполнитель отказывается от гастролей по России. Что известно о его жизни и творчестве?

Как Витас стал популярным в России и Китае

Витас родился в латвийском городе Даугавпилс. В раннем возрасте вместе с родителями переехал в Одессу, где учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Работал в театре пластики и голосовой пародии. По окончании девяти классов приехал в Москву, где закончил учебу и начал развивать карьеру артиста.

Популярность пришла к Витасу в 2000 году, когда на российском телевидении вышел клип на его композицию «Опера № 2». Помимо необычного стиля исполнения артист привлекал внимание экстравагантным видом.

В 21 год он дал сольный концерт в Кремлевском дворце, став самым молодым исполнителем, выступившим на главной сцене страны. Популярность Витаса стала падать в середине двухтысячных. Он стал реже появляться на публике, а позднее и вовсе исчез.

В 2006 году Витас принял предложение центрального китайского телевидения принять участие в концерте, приуроченном к Году России. После этого выступления артист обзавелся большим количеством поклонников в Поднебесной. Певцу даже установили памятник в центральном парке Шанхая.

Что известно о проблемах Витаса с законом

В марте 2018 года Витас открыл стрельбу из стартового пистолета в своем загородном доме в Подмосковье. Полиция составила на Витаса административный протокол. По статье КоАП о мелком хулиганстве ему грозило до 15 суток ареста. Сам артист объяснил Пятому каналу, что стрелял по птицам.

«Мы там просто по воронам стреляли из стартового пистолета. А соседи что-то разнервничались. У них там свои заморочки», — прокомментировал он.

В октябре 2022 года появилась информация, что Витас напал на сотрудника Минтруда в московском караоке-баре на Садово-Кудринской улице. Сообщалось, что в ходе словесного конфликта певец брызнул ему в лицо из газового баллончика, после чего у пострадавшего был диагностирован химический ожог первой степени.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Певец Витас (Виталий Грачев)

Адвокат артиста Сергей Жорин объяснил, что ссора возникла после того, как Витас заступился за жену. В марте 2023 года уголовное дело, начатое из-за конфликта в караоке-клубе в центре Москвы, было прекращено.

«Уголовное дело прекращено. Я бы не хотел комментировать детали. В любом случае стороны пожали друг другу руки и взаимных претензий не имеют», — заявил NEWS.ru Жорин.

Почему Витас отказывается выступать в России

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин рассказал, что артист перестал давать сольные концерты в России из-за активной гастрольной деятельности в Китае. По его словам, на днях исполнитель дал в Поднебесной девять концертов при полных стадионах.

«Сейчас настолько грандиозные планы с нашим самым большим стратегическим партнером — Китайской Народной Республикой, что не всегда хватает времени на другие какие-то проекты», — сообщил Пудовкин РИА Новости.

По словам продюсера, Витас соглашается на выступления в РФ, однако только на частных концертах или корпоративах. Сергей Пудовкин также сообщил, что в следующем году Витас может организовать гала-концерт в России, который будет посвящен его юбилею.

Где живет Витас

Артист длительное время живет на две страны — в России и в Китае. По словам продюсера Витаса, приезжая в Москву, он старается все время проводить с семьей. Супруга певца и трое детей живут в Барвихе.

«Семья — это его жизнь, его смысл. Любимые дети и жена. Они с супругой с семнадцати лет вместе. Витас очень много времени уделяет семье», — отметил Пудовкин.

По данным СМИ, несколько лет назад Витас купил дом недалеко от Шанхая в горной местности, окруженной со всех сторон лесом.

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