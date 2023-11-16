Почему Алла Пугачева больше не поет новых песен Пугачева и Галкин: они закончились как артисты и стали странными богачами

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Алла Пугачева

В последнее время все чаще имена Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (признан в России иностранным агентом) упоминаются в контексте сугубо материальном. Гонорары, цены на недвижимость, купить-продать... Как-то слишком очевидно эти в недавнем прошлом непревзойденные короли сцены стали погружаться в информационную денежную массу. Обидно, конечно, особенно для категории «преданных поклонников». Не за умение же вести роскошный образ жизни их полюбили когда-то. Не за замок в деревне Грязь, не за пентхаус на Кипре.

Плати налоги — и спи спокойно

Конечно, в мире шоу-бизнеса вращаются такие деньжищи, что и не снилось большинству простых людей-тружеников. Но нам и не жалко. Если человеку удалось монетизировать свой талант, так и на здоровье. Пусть только налоги платит исправно.

Не в наших традициях было считать деньги в карманах певцов, музыкантов, телеведущих. Но это до поры. В 90-е годы с потоком либеральных новшеств и эта чисто западная традиция постепенно перекочевала к нам.

Все началось с подачи американского издания Forbes. С 2004 года русская версия журнала стала знакомить широкую общественность с рейтингом самых богатых россиян. Для читателей это стало этакой забавой, поскольку пользы от этой информации для обывателя никакой. Ознакомиться с рейтингом самых богатых, это все равно, что послушать анекдот или сплетню. Что с этим делать дальше? Можно пересказать другому. Можно сразу забыть.

Тут следует заметить, что шоу-бизнес принципиально отличается тем, что это сфера публичная. Твой успех на сцене, твоя востребованность, твои новые песни, концерты, альбомы, программы — это абсолютное мерило твоей состоятельности. Не гонорары, не состояние, а творческая популярность определяет статус для широких масс. Как только тема гонораров и недвижимости начинает заслонять тему творчества, это очень плохой сигнал для артиста. Если он еще продолжает считать себя таковым.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Алла Пугачева

А где песни?

Давайте вынесем за скобки все обидные высказывания Примадонны и мужа-иноагента в адрес своей страны (сегодня не об этом) и посмотрим, что пишут об этих звездах эстрады в СМИ.

Но прежде постараемся уяснить, что для прессы существует такое понятие, как информационный повод. Новый альбом, песня, концерт — это повод. Но основные заголовки, посвященные «творчеству» четы. «Гонорар Аллы Пугачевой за выступление может достигнуть $500 тысяч», «Супруги поселились в пентхаусе 37-этажного небоскреба в Лимасоле на берегу Средиземного моря», «нашелся покупатель на замок Пугачевой в Грязи».

Здесь же мы узнаем, что стоимость замка приближается к 1 млрд руб. (правда, с какой стороны приближается, неизвестно). Зато известно, что желание купить резиденцию в Грязи изъявил эпатажный бизнесмен коллекционер Андрей Ковалев. Он, так и быть, готов приобрести дворец за... 150 млн руб.

Но ведь дело вовсе не в том, шутит Ковалев или всерьез. И не в том, что Примадонна с мужем никогда не уступят 850 млн руб. Дело в том, что обсуждать-то больше нечего. А певица, которой когда-то не было равных на сцене, сегодня заявляет о себе исключительно в контексте «бабла». Немного воображения, и мы услышим знаменитый дуэт Лайзы Миннелли и Джоэла Грея из фильма-мюзикла «Кабаре»: Money, money, money, money...

И почему-то с трудом верится, что Алла Пугачева и Максим Галкин еще смогут нас чем-то удивить со сцены. Они превратились в неких героев бесконечного сериала, где продолжают играть самих себя. Чем-то это напоминает когда-то очень знаменитый проект «Куклы». Только сейчас эти комиксы мы наблюдаем вживую.

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