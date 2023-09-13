Останки «инопланетян» показали в Мексике: чьи мумии, при чем тут Катя Лель Правительство Мексики показало два тела «инопланетян» во время слушания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Катя Лель

Правительство Мексики продемонстрировало два тела «инопланетян» во время публичного слушания в конгрессе. Певица Катя Лель заявила, что узнала в этих существах тех, кто украл ее зубы 30 лет назад. Что об этом известно?

Что Катя Лель говорит об инопланетянах

Мексиканский уфолог Хайме Мауссан представил палате депутатов парламента страны две мумии, которые, по его словам, могут принадлежать инопланетянам. Певица Катя Лель заявила SHOT, что узнала в найденных в Мексике инопланетянах тех, которые украли ее зубы 30 лет назад. По словам артистки, останки неизвестных существ похожи на тех, с кем она общалась.

«Я очень рада, что процесс запустился! Их большое количество разных цивилизаций. Начинаем удивляться новым открытиям», — сказала Лель.

Исполнительница неоднократно говорила, что контактировала с инопланетянами, которые украли у нее зубы в 16 лет.

«Когда мы увидели свечение за окном, у меня исчезли все зубы без боли и крови. Сестре оставили память, она мне и сказала: „Открой свой рот, у тебя нет зубов“. Мы все видели, и нам не стерли память. Это сейчас смешно. Но тогда не было ни крови, ни боли: заросшие лунки, как будто зубов не было никогда», — заверяла знаменитость.

Что мексиканский уфолог рассказал об инопланетянах

Хайме Мауссан представил парламентариям две мумии, которые, по его словам были обнаружены в перуанском городе Наска. Они выглядят как останки существ маленького роста, с большими головами, трехпалыми конечностями, легкими и прочными костями и отсутствием зубов. Уфолог отметил, что их отпечатки пальцев представляют собой прямые горизонтальные линии, а не скругленные, как у людей.

Фото: youtube.com/@CanaldelCongresoMexico

«Это существа нечеловеческого происхождения, которые не являются частью нашей земной эволюции. Радиоуглеродный анализ, проведенный Национальным автономным университетом Мексики, свидетельствует, что им тысяча лет», — говорится в материале.

По словам специалиста, анализ останков показал, что ДНК обнаруженных существ на 30% отличается от генетического материала человека.

Что про мексиканских пришельцев сказал российский ученый

Член комиссии РАН по борьбе со лженаукой Александр Панчин сказал NEWS.ru, что такие открытия должны сначала публиковаться в профильных научных журналах с подробным описанием методологии, а только потом выдаваться за факт.

«Совершенно непонятно, какой анализ мог установить инопланетное происхождение образцов. В сообщениях авторы „открытия“ утверждают, что треть ДНК образцов была „неизвестной“. Но уже само наличие ДНК говорит скорее о земном происхождении образцов, так как никаких оснований думать, что инопланетяне будут иметь ДНК, нет. Образцы ДНК легко загрязняются, поэтому без детального описания методов очистки от загрязнений обсуждать инопланетную ДНК странно вдвойне», — заявил эксперт.

Он добавил, что «поспешность, с которой сделаны громкие заявления, и форма презентации, намекают, что это очередная история-фейк, а мумии являются подделками».

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