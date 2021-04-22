«Неужели они уже здесь?»: Катя Лель назвала дату вторжения инопланетян

https://static.news.ru/photo/738a3e8e-a408-11eb-a286-96000091f725_660.jpg Катя Лель Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Певица Катя Лель в YouTube-шоу «Алёна, блин!» назвала официальную дату вторжения пришельцев на Землю и объяснила, почему не нужно этого бояться.

По её словам, инопланетяне всегда находятся рядом с ней, а видения о прибытии НЛО она видит во сне.

Я увидела, что наша планета была вся в ярких вспышках от инопланетных кораблей. И я думала: «Боже, что происходит? Неужели это случилось, неужели они уже здесь?» — рассказала артистка.

Лель пояснила, что во сне все были очень напуганы, а она радовалась, так как была уверена, что пришельцы прибыли с миссией по спасению планеты. Она утверждает, что благодаря их действиям Земля «самоисцелится», то есть избавится от человечества.

Официально говорят, что это будет в 2030 году, но это будет раньше, — уточнила певица, говоря о дате вторжения.

При этом она заявила, что спасти планету инопланетяне пока не могут из-за внутреннего запрета, который они смогут нарушить только тогда, когда земляне сами попросят о помощи. Также артистка считает, что люди — эксперимент высших внеземных цивилизаций. Сейчас, по её словам, множество людей поддерживает идею спасения Земли пришельцами.

Ты не представляешь, какое число людей мне каждый день пишет! Они изливают свои души, свои истории. И я им очень благодарна за это. С каждым из них происходила своя история, и они думали, что сошли с ума, — поделилась Лель.

Ранее Катя Лель призналась NEWS.ru, что инопланетяне постоянно выходят с ней на связь. Существование пришельцев с других планет, по её словам, «подтверждено и проверено тысячи раз всем человечеством».