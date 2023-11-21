Захарова заметила эротический подтекст в статье Борреля про Украину Захарова высмеяла название статьи Борреля про Украину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале обратила внимание на название статьи главы евродипломатии Жозепа Борреля In the eye of the hurricane («В центре бури»). По ее словам, это название полностью копирует наименование эротического фильма 1970-х годов, снятого в Испании.

По сюжету кино молодая и богатая женщина Руфь решает развестись с заботливым мужем Мишелем, потому что увлеклась эротоманом Полем. После этого Руфь хотят убить и периодически насилуют. Казалось бы, при чем здесь Украина? — иронично отметила Захарова.

Боррель в своей статье выразил мысль о наиболее весомой гарантии безопасности для Украины. По его мнению, таким гарантом может быть членство страны в Евросоюзе.

Ранее Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии, что Украина в ближайшее время не сможет победить Россию. Представитель МИД поинтересовалась, означает ли это признание Евросоюзом победы Москвы. Она также напомнила ему прошлогодние слова о том, что Киев должен одержать победу на поле боя.

До этого Боррель допустил, что помощь Украине со стороны США может сократиться, и страны Евросоюза должны быть политически готовы к тому, чтобы компенсировать ее. Так он отреагировал на признание Пентагона, что задержки с согласованием в Конгрессе США финансирования для Украины вынуждают ведомство начать ограничивать поток помощи Киеву.