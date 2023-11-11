«Официально засчитал победу России?»: Захарова о словах Борреля про Украину Захарова в ответ на заявление Борреля по Украине спросила, признал ли ЕС победу

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, что Украина в ближайшее время не сможет победить Россию, спросила, означает ли это признание Евросоюзом победы Москвы. Она также в своем Telegram-канале напомнила ему прошлогодние слова о том, что Киев должен одержать победу на поле боя.

Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России? — написала Захарова.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что помощь Украине со стороны США может сократиться и страны Евросоюза должны быть политически готовы к тому, чтобы компенсировать ее. Кроме того, он признал, что не ожидает победы Украины в скором времени. Накануне в Пентагоне признали, что задержки с согласованием в Конгрессе США финансирования для Киева вынуждают ведомство начать ограничивать поток помощи.

До этого сообщалось, что план Евросоюза о выделении Украине военной помощи в размере до €20 млрд может быть пересмотрен. По словам одного из дипломатов, против него выступают Германия и еще ряд стран сообщества. Он пояснил, что у Берлина «возникло много вопросов» к плану.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия Евросоюза по Украине провалилась, Европа нуждается в «плане Б» для достижения поставленных задач в вопросе поддержки Киева. Он пояснил, что, согласно плану, Украина должна была вести «оборонительную войну», а ЕС — помогать Киеву оружием и деньгами, однако ВСУ решили пойти в контрнаступление, и их стратегия провалилась.