Боррель призвал страны ЕС приготовиться к компенсации помощи США Украине

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Жозеп Боррель

Помощь Украине со стороны США может сократиться и страны Евросоюза должны быть политически готовы к тому, чтобы компенсировать ее, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, слова которого приводит ТАСС. Накануне в Пентагоне признали, что задержки с согласованием в Конгрессе США финансирования для Украины вынуждают ведомство начать ограничивать поток помощи Киеву.

Страны ЕС должны политически желать продолжать поддерживать Украину и компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится, — цитирует агентство Борреля.

Ранее сообщалось, что план Евросоюза о выделении Украине военной помощи в размере до €20 млрд может быть пересмотрен. По словам одного из дипломатов, против него выступают Германия и еще ряд стран сообщества. Он пояснил, что у Берлина «возникло много вопросов» к плану.

До этого стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, в ходе которого попросил ускорить поставку ВСУ вооружения и боеприпасов. Наряду с этим они обсудили реализацию украинской формулы мира.