Появилось видео пожара в еврейском центре в Нальчике В Нальчике подожгли еврейский центр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нальчике подожгли еврейский культурный центр, видео произошедшего публикует Telegram-канал Baza. По сообщениям местных жителей, неизвестный закинул в строящееся здание центра горящие покрышки.

В канале отметили, что на стенах здания появилась надпись «смерть яхудам». «Яхуд» — по-арабски «еврей».

Накануне в дагестанском Хасавюрте жители пришли к отелю требовать выселить «беженцев из Израиля». Им дали убедиться, что евреев внутри нет. Позже, по данным Telegram-канала «ЧП Кавказ», у гостиницы повесили табличку, что евреям вход запрещен. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что сбор у отеля вызван «распространенными врагами фейками».

24 октября протестующие в палестинском городе Рамалла сожгли портрет президента Франции Эммануэля Макрона. Отмечалось, что палестинцы осудили его визит в Израиль и потребовали прекратить бомбардировки сектора Газа.

Ранее девять человек были задержаны у здания посольства Израиля в Москве, они принимали участие в акции в поддержку жителей сектора Газа. Протестующие пришли к израильскому посольству с плакатами, на которых были размещены фотографии погибших и последствия ударов по региону. Манифестанты скандировали: «Палестина, мы скорбим». Участники акции были доставлены в отдел полиции, где на них составили протоколы по статье о нарушении установленного порядка организации и проведения митингов.

До этого протестующие подожгли здание посольства Израиля в столице Бахрейна Манаме. Сотрудники дипмиссии не пострадали, поскольку за некоторое время до нападения были эвакуированы из арабской страны.