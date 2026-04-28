Россиянин стал иностранным шпионом и поплатился

Жителя Кабардино-Балкарии приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за государственную измену, сообщила пресс-служба инстанции. Суд установил, что он вел шпионскую деятельность: собирал и передавал представителю иностранного государства сведения, составляющие гостайну, для использования их против безопасности РФ.

Подсудимый признан виновным по статье 275 УК РФ, ему также назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей и ограничения свободы на один год, говорится в сообщении суда. Первые три года наказания осужденный будет отбывать в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима, уточнили в пресс-службе. По данным суда, дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с наличием в материалах секретных сведений.

Ранее житель Томской области, не достигший совершеннолетия, был признан виновным в госизмене и попытке теракта на железнодорожных путях. Судебным решением ему было назначено 6,5 года воспитательной колонии.

До этого военный суд приговорил 34-летнего жителя Костромы к 20 годам лишения свободы за госизмену. Он пытался работать на оборонном предприятии для сбора конфиденциальной информации в пользу украинской террористической организации.

