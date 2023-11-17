Названы звезды, которые могут вернуться в Россию на корпоративы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Некоторые звезды уехали из России после начала СВО, однако в этом году в Сети появилась информация, что они увеличили размеры гонораров и намерены вернуться на корпоративы. Кто из знаменитостей может приехать на родину на время новогодних праздников?

Приедет ли Пугачева на Новый год

СМИ сообщали, что Алла Пугачева может приехать на родину в период новогодних праздников. По данным журналистов, продюсеры Примадонны уже ищут ей сессионных музыкантов для выступлений и обновляют райдер. По информации СМИ, гонорар артистки вырос на $150 тысяч и достиг $500 тысяч.

Согласно просочившимся в Сеть документам, предпочтительными местами выступления являются Кипр или Дубай, однако рассматриваются и варианты в Москве. Журналисты выяснили, что приезд Пугачевой в столицу возможен, если организатор гарантирует отсутствие появления информации в СМИ, провокаций и съемок на телефоны.

Музыкальный критик Александр Волков считает, что для выхода Пугачевой на сцену ей необходимо изменить позицию, чего певица делать не собирается.

«Для появления в каких-то серьезных медиа у Примадонны должна быть очень серьезная подготовка, а также изменение ее позиции, во что абсолютно не верится», — объяснил критик.

Будет ли Меладзе вести корпоративы в РФ

В начале ноября Telegram-канал Mash сообщил, что певец и музыкальный продюсер Валерий Меладзе увеличил стоимость своих новогодних корпоративных выступлений в два раза — до €90 тысяч..

«У артиста очень плотный график, а за „Самбу белого мотылька“ он теперь просит €80 тысяч вместо €40 тысяч. Плюс €10 тысяч за технический райдер, билеты бизнес-класса, трансфер и гримерку», — сообщал Mash.

Однако это «ценник» для зарубежной публики. Певец готов выступать в России, но после новогодних праздников и более чем за €120 тысяч. Также артисту нужны гарантии безопасности. Сопутствующие расходы оплачиваются отдельно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Валерий Меладзе

Приедет ли Леонтьев на новогодние корпоративы

Народный артист России Валерий Леонтьев исчез со сцены и не появлялся на светских мероприятиях с начала проведения СВО на Украине. Певец улетел в США в феврале 2022 года вместе с супругой. Пара живет на двухэтажной вилле площадью 386 кв. м с тремя спальнями. Известно, что дом находится на закрытой охраняемой территории в элитном районе Корал Гейбл.

На официальном сайте Леонтьева отсутствует информация о концертах в России или за границей. По данным СМИ, он зарабатывает на частных мероприятиях, а весной 2023 года приезжал в Москву на корпоратив, где выступил за 3,5 млн рублей.

«Концерты пока, по крайне мере в ближайшее время, Валерий Яковлевич давать не намерен. Может быть, в следующем году, в юбилейный год. Что касается корпоративов — если будут интересные предложения, почему и нет?» — рассказал NEWS.ru директор артиста Борис Чигирев.

Вернется ли Ревва в Россию

18 октября звезду шоу Comedy Club, юмориста и актера Александра Ревву, уехавшего в 2022 году из России в Испанию, заметили в Москве. Он исполнил песню «Глупые снежинки» на концерте «Здесь был Юра» памяти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова.

В июле 2022 года СМИ сообщали, что после начала СВО на Украине Ревва уехал в Испанию. Позднее представитель жены артиста сообщил, что слухи о переезде юмориста в другую страну не соответствуют действительности. Телеведущий Оскар Кучера также рассказал, что Ревва не эмигрировал, а уезжал отдыхать в Испанию с семьей.

11 ноября Ревву заметили на иммерсивном шоу «Щелкунчик. История, которую ты не знал» вместе с дочерью Амели.

Mash писал, что артист готов выступить на корпоративе за 5 млн рублей. Согласно райдеру, Ревве также нужен билет в бизнес-класс, трансфер, пятизвездочный отель с мини-баром на восемь человек, спортзал, максимальная шумоизоляция в номере, спа, гримеры и охрана.

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