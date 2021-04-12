Катя Лель рассказала о контакте с инопланетянами

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Певица Катя Лель, которая уже не раз сообщала о созерцании НЛО, призналась NEWS.ru, что инопланетяне постоянно выходят с ней на связь. Существование пришельцев с других планет, по её словам, «подтверждено и проверено тысячи раз всем человечеством».

Происходит процесс видоизменения частот в вибрациях голосовых связок. Совсем недавно мы выпустили альбом исцеляющих мантр с духовным лидером известным из Америки, и эти мантры несут серьёзную целительную силу. Поэтому эти частоты они видоизменяются и набирают всё большую частоту, для того, чтобы она меняла сознание людей и исцеляла. Понимаете, всё что нас окружает — это энергия, всё, что в нас есть — это энергия, поэтому мы очень много делаем открытий для себя, — рассказала NEWS.ru певица.

Лель уточнила, что достичь исцеляющих вибраций ей помогли посланцы из космоса. Они открыли их внутри неё. 46-летняя исполнительница хита «Муси-пуси» отметила, что пришельцев не боится, потому что, если мыслить «позитивно и с добром», то и мир ответит тем же. А человеку «с негативом» стоит ждать аналогичных инопланетян.

На вопрос, каким образом у неё осуществлялся контакт с пришельцами, певица ответила, что это происходит постоянно «и в физическом, и в астральном мире, когда они захотят», и она вовсе не против этих встреч.

Почему я должна быть против? Это моя жизнь, это высшие силы света, добрые вибрации, если они с тобой контактируют, то они хотят тебя чем-то наделить, и ты понесёшь это дальше во благо людям, если ты достоин этого, — добавила Катя Лель.

Как писал NEWS.ru, Катя Лель сняла на видео «летающую тарелку». НЛО в небе она заметила с балкона своей квартиры и поспешила поделиться этим событием с подписчиками в Instagram. Прилёт инопланетян она связала с гармоничной во всех отношениях датой: 21.01.2021. По её словам, в этот час 21 января человечество имеет все шансы наполниться «счастьем и энергией любви».

Ранее Лель рассказала, что встречи с пришельцами стали для неё привычными. Первый контакт, по её словам, произошёл 28 лет назад. Тогда инопланетяне лишили её зубов и влили лекарство, которое поставляют певице до сих пор.