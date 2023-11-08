Правда ли, что Алла Пугачева вернется в РФ на Новый год, что она требует Алла Пугачева может вернуться в РФ в период новогодних праздников

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников. Продюсеры певицы сейчас обновляют ее райдер, а также ищут сессионных музыкантов для предстоящих выступлений. Какие подробности известны, сколько будет стоить выступление Примадонны?

Что известно о возможном возвращении Пугачевой на сцену

По данным Telegram-канала Mash, гонорар Аллы Пугачевой может вырасти до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году.

Источники отмечают, что в сумму гонорара не входят расходы на проживание, транспорт, а также соблюдение условий райдера. География выступлений исполнительницы ограничивается Кипром и Дубаем.

При этом продюсеры могут согласиться на поездку в Москву в том случае, если организаторы мероприятия проведут его тайно — без появления информации в СМИ и съемок на телефоны.

Когда Пугачева ушла со сцены

Алла Пугачева объявила об уходе со сцены в 2010 году. Тогда она признавалась, что всегда равнялась только на одного артиста — Муслима Магомаева.

«Вот этой планки успеха Муслима Магомаева я достигла. Мне больше ничего не надо было. И он — вот он мне, конечно, сказал, что в 60 нужно уходить. И я пообещала. И ушла», — рассказывала Примадонна в интервью Олегу Меньшикову.

В 2019 году в Кремле состоялся сольный концерт Пугачевой под названием «P. S.». Он был приурочен к 70-летнему юбилею певицы. Продажа билетов на мероприятие началась в декабре 2018 года и закончилась спустя несколько дней — поклонники выкупили первую партию (тысячу штук), самые дорогие из них стоили 70 тысяч рублей.

Спустя время сайты, специализирующиеся на торговле билетами онлайн, предлагали сходить на концерт Пугачевой за сумму от 13 до 300 тысяч рублей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Что о возможном возвращении Пугачевой на сцену сказали в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил NEWS.ru, что концерты Аллы Пугачевой в Москве не будут пользоваться большим спросом.

«Я не знаю, кому хочется смотреть на престарелую диву. Даже если Пугачева даст концерты в Москве, не думаю, что они будут пользоваться большим спросом. Если есть какие-то правовые основания, то стоит эти выступления вообще запретить. Правоохранительные структуры могут заняться этим делом и провести проверку, на законодательном уровне есть основания, по которым подобные концерты могут быть отменены. Если Алла Пугачева позволила себе какие-то высказывания против России, российской армии, то, естественно, последует наказание. Если подобных высказываний не было, то оснований для запрета нет. Зато у общества всегда есть право высказать свою позицию. Ведь если артист наплевал на твою страну и оскорбил и тебя это задело, будет странно потом идти и платить деньги за билет. Я думаю, если никто не пойдет на ее концерты, это будет лучшим наказанием», — высказался он.

Зачем Пугачева возвращалась в Россию

Алла Пугачева вечером 2 ноября въехала на территорию России через погранпереход в Псковской области. В столицу она прибыла поездом Псков — Москва, потом водитель отвез ее с вокзала в дом в деревне Грязь.

По данным Telegram-канала SHOT, Примадонна приезжала в столицу, чтобы составить дополнительное завещание и забрать оставшиеся в Москве документы на детей. По информации SHOT, Пугачева завещала все имущество детям Лизе и Гарри. При этом владельцем замка остается ее муж, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Где сейчас находится Пугачева

Алла Пугачева вновь покинула Россию 5 ноября. По информации Telegram-канала Mash, она прошла погранпереход в Псковской области и уехала в Латвию.

Максим Галкин 5 ноября выложил в соцсетях совместный снимок с супругой, подтвердив ее отъезд за границу. Фото было сделано на фоне Сигулдской лютеранской церкви. Это место находится в национальном парке, примерно в 50 км от Риги.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Читайте также:

Составлен список артистов, отреагировавших на возвращение Пугачевой в РФ

«Голубой огонек — 2024»: кого покажут в новогоднюю ночь, будет ли Пугачева

Какие романы были у Галкина до свадьбы с Пугачевой: почему они закончились