Пугачева покинула Россию: какое фото и откуда опубликовал Галкин Галкин выложил фото с Пугачевой из Латвии

Фото: Социальные сети

Максим Галкин и Алла Пугачева

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал в социальных сетях фотографию с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, предположительно, из Латвии. Где Примадонна, уехала ли из России?

Какое фото выложил Галкин, уехала ли Пугачева из России

Галкин опубликовал снимок с супругой, на котором звездная пара стоит около лютеранской церкви. В подписи к фотографии шоумен отметил солнечную погоду в Сигулде. Сама Пугачева никак не комментировала слухи о своем непродолжительном визите в Россию.

Telegram-канал BRIEF 7 октября писал, что Пугачева и Галкин будут жить в Латвии. Журналисты со ссылкой на близких четы рассказывали, что артисты переедут из Израиля в Юрмалу.

«В Юрмале у Пугачевой дом, там у нее друзья», — отмечали близкие Примадонны.

Об отъезде Примадонны из России не сообщалось.

Как Пугачева оказалась в Латвии

Telegram-канал Mash писал, что народная артистка СССР после непродолжительного визита вернется на Кипр, в их новую с супругом квартиру. По информации канала, отъезд должен был состояться тем же маршрутом, что и прибытие, — поездом до Пскова и через Прибалтику на Кипр.

Telegram-канал SHOT уточнил, что Пугачева ехала из Пскова в Москву в стандартном ВИП-купе. Стоимость поездки в нем обошлась примерно в 30 тысяч рублей, речь шла о 12-местном вагоне класса люкс.

В номерах этого вагона в том числе есть и душ, но не кабина, а канализационный выход в полу уборной. Купе рассчитано на двух человек. Канал утверждает, что ранее певица пользовалась отдельным вагоном для подобных поездок. В том числе в таком вагоне была своя кухня и купе для охраны.

Фото: Социальные сети Максим Галкин и Алла Пугачева

Зачем Пугачева приезжала в Россию 2 ноября

Об очередном прибытии Примадонны стало известно 2 ноября — она пересекла границу в Псковской области и приехала на поезде на Ленинградский вокзал. Оттуда ее забрал черный Rolls Royce. В этот день она посетила свой дворец в деревне Грязь в Подмосковье.

После этого ее машину заметили в Тверской области у студии звукозаписи «Салам». СМИ предполагали, что Пугачева могла записывать новую песню. Сейчас эта студия закрыта для обычных посетителей. Владельцы площадки не комментировали приезд Пугачевой.

Предполагалось, что артистка намерена посетить церемонию прощания с дирижером и художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрием Темиркановым. Они не были близки, однако благотворительная деятельность дала им толчок в развитии приятельских отношений. Певица относилась с большим уважением к таланту дирижера.

О причинах возвращения Пугачевой в Россию ни близкие, ни официальные представители не сообщали. Сама артистка не давала комментариев на этот счет. По неофициальным данным, во время визита Пугачева также планировала составить дополнительное завещание и забрать все документы на детей, необходимые для завершения процесса переезда на Кипр.

Сообщалось, что Пугачева завещала все свое имущество своим младшим детям, но владельцем замка в деревне Грязь по-прежнему является Максим Галкин. Предположительно, певице нужно обсудить с нотариусом вопросы, связанные с наследованием Лизой и Гарри этого замка.

Кроме того, по информации СМИ, артистка собиралась посетить врачей, наблюдавших ее в последнее время. В окружении певицы также считали, что Примадонна попытается помочь своему мужу решить вопрос со снятием иноагентского статуса.

Что говорят о визитах Пугачевой

Новости о возвращении Примадонны пользователи Сети воспринимают неоднозначно, некоторые реагируют на приезд артистки саркастично, предполагая, что Пугачева приехала «забрать пенсию».

Среди россиян находятся и те, кто рад каждому возвращению певицы. Кроме того, в комментариях ругают Галкина за то, что он не смог обеспечить ей спокойную и безбедную жизнь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские граждане могут свободно покидать родину и возвращаться. По его словам, родство с иноагентом не должно становиться «именем нарицательным».

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