Какие романы были у Галкина до свадьбы с Пугачевой: почему они закончились Опубликован список женщин, с которыми мог встречаться Галкин до Пугачевой

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) женился на народной артистке СССР Алле Пугачевой в 2011 году. Для шоумена брак стал первым. С кем он встречался до Примадонны?

Что известно о романах Галкина до Пугачевой

По информации СМИ, первой официальной возлюбленной Максима Галкина была Юлия Бусиль, с которой артист учился в одном классе и сидел за одной партой. Школьный роман не перерос в серьезные отношения, но Бусиль много рассказывала про Галкина в интервью. По ее словам, между ними была «детская романтика».

Телеведущему также приписывали роман с коллегой по цеху Анастасией Чернобровиной. Они познакомились в 2000 году, когда вместе вели мероприятие в Кремле. За парой следили журналисты, которые заявляли об их скорой свадьбе. Но союз быстро распался. Спустя время Чернобровина призналась, что Галкин — «прекрасный человек, но не герой ее романа».

Несколько лет назад появились слухи о романе юмориста с фотографом Еленой Галицыной. С ней артист ездил в командировку в Белоруссию, когда уже был женат на Алле Пугачевой. СМИ сообщали, что застали пару за поцелуями в кафе, однако Галкин и Галицына подобную информацию отрицали и говорили, что их связывают только рабочие моменты. Фотограф подчеркивала, что уважает Примадонну и никогда не позволила бы себе завести роман с ее избранником.

Что известно о браке Галкина и Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в 2011 году. Телеведущий моложе Примадонны на 27 лет.

Пугачева признавалась, что вышла замуж за юмориста, поскольку он пообещал ей жизнь без измен и скандалов.

«Я спросила: „Я могу спокойно стареть с тобой?“ Если бы вы видели эти серьезные глаза. Они и так сумасшедшие, а тут... Макс сказал: „Конечно. Не бойся ничего!“ И все», — вспоминала певица.

В 2013 году у супругов родились двойняшки Гарри и Лиза. Наследники артистов появились на свет с помощью суррогатной матери.

Фото: Victor Lisitsin/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин

Что про брак Галкина и Пугачевой говорят знаменитости

В апреле прошлого года журналистка Маргарита Симоньян сказала, что Максим Галкин живет с Аллой Пугачевой для «отвода глаз». Она также заявила о нетрадиционной сексуальной ориентации шоумена.

«Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире или нет, но я скажу, потому что человек такие вещи позволяет, что я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда. Когда достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья. Но, зараза, они там как на подбор такие!» — прокомментировала Симоньян в эфире канала «Россия 1».

Народный артист России и бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров говорил, что Галкин полностью посвящает себя Примадонне. При этом сам поп-король во время брака с Пугачевой был слишком увлечен собственной карьерой.

«Сейчас, конечно, я не сделал бы того, что совершил тогда. Надо было целиком посвятить себя этой женщине, а я занимался карьерой. Она мне этого не простила. И нашла себе другого, который полностью посвятил себя ей», — рассказывал он aif.ru.

Несколько дней назад руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о расставании Пугачевой и Галкина. По его словам, исполнительница ушла от мужа.

«Не хочу лукавить, информацию еще нужно проверить. Говорят, Пугачева ушла от Галкина совсем», — сообщил Бородин.

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