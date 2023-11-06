Составлен список артистов, отреагировавших на возвращение Пугачевой в РФ

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Народная артистка СССР Алла Пугачева посетила Россию с коротким визитом. Как на ее приезд отреагировали коллеги из шоу-бизнеса и российские политики?

Что известно о визите Аллы Пугачевой в Россию

Пугачева въехала на территорию РФ вечером 2 ноября через погранпереход в Псковской области. Затем она на поезде отправилась в Москву. Со столичного вокзала ее забрал водитель, который привез артистку в замок в деревне Грязь.

По данным Telegram-канала SHOT, Пугачева приезжала в Москву, чтобы составить дополнительное завещание и забрать оставшиеся в Москве документы на детей от Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — близняшек Лизу и Гарри. Артистка пробыла в России до 5 ноября, после чего отправилась в Латвию.

Кто из знаменитостей отреагировал на приезд Аллы Пугачевой

Актер Никита Джигурда положительно воспринял приезд Аллы Пугачевой. Он отметил, что россиянам нужно «простить бабушку», поскольку, назвав соотечественников рабами и холопами, она «наказала сама себя».

«По делам человек приехал — „пробить ситуацию“. Нужно было, она приехала. Она, конечно, оскорбила многих своих поклонников и сама себя за это наказала. Она уже не станет той Пугачевой, которой была. Может, конечно, ей этого и не надо», — сообщил Джигурда.

Актриса Яна Поплавская после возвращения Пугачевой припомнила ей оскорбительные заявления, сказанные в адрес россиян.

«Только раб, не найдя себе пристанища, гонимый и неприкаянный, ненужный нигде, ползет обратно в свою нору. А нора эта называется Грязь. Какая жестокая насмешка судьбы!» — написала Поплавская в своем Telegram-канале.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru предположил, что тема возвращения Пугачевой в Россию раздувается искусственно. По его мнению, переезды артистки уже никого не интересуют.

"Ого, Алла Борисовна Пугачева приехала… Это немудрено, ибо скоро биатлон!" — написал в своем Telegram-канале спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Шоумен Стас Барецкий в интервью NEWS.ru признался, что у него сложились хорошие отношения с Аллой Пугачевой. Он даже надеется, что в будущем певица навсегда вернется в Россию.

«Я надеюсь на наши личные отношения, что она разведется с Галкиным и останется со мной. Мы это особо не афишируем. У меня большие планы на Аллу Борисовну. Много зависит от нее, конечно», — заявил Барецкий.

Экс-солист «На-На» Павел Соколов в беседе с MSK1.RU отметил, что не верил в возвращение Пугачевой в Россию и считает, что она предала страну. При этом добавил, что уважает ее как женщину и как певицу.

Актер и режиссер Сергей Никоненко в беседе с корреспондентами MK.RU признался, что ничего и слышать не хочет о Примадонне.

Как на приезд Пугачевой отреагировали в правительстве РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приезд в страну певицы, напомнил, что российские граждане могут свободно покидать родину и возвращаться.

«Родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться. Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять. Это постоянный процесс», — отметил Песков.

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов обратил внимание, что к Алле Пугачевой нет никаких претензий с точки зрения закона, поэтому во время приездов в Россию ей ничего не угрожает.

«Она, кроме того, что ездила за своим мужем, больше ничего не сделала. Она не сделала никаких заявлений о России, то есть вела себя аккуратно. <...> По-моему, эти люди уже достигли того осуждения, которое максимально сводит на нет всю их прежнюю популярность, заслуги», — сказал Шолохов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, не называя имен, сообщила, что наблюдает за вояжем «испуганных патриотов». Она словами поэта Корнея Чуковского отметила, что в основе страха эмигрантов лежат их собственные тараканы.

«Тогда не надо поминать родину всуе и следует честно признаться, что они страдают от своих фобий, а не от государства», — резюмировала она.

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