Что сейчас с Пугачевой и Галкиным: где находятся, каковы последние новости Шоумен Максим Галкин опубликовал фото с Аллой Пугачевой из Латвии

Народная артистка СССР Алла Пугачева за двое суток побывала в нескольких российских городах и вновь уехала за границу. Какие известны подробности, где она находится?

Где сейчас Пугачева и Галкин

Алла Пугачева вновь покинула Россию 5 ноября. По данным Telegram-канала Mash, она прошла погранпереход в Псковской области и отправилась Латвию.

Супруг Пугачевой шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) 5 ноября опубликовал в социальных сетях совместное фото с артисткой, подтвердив ее отъезд за границу. Снимок был сделан на фоне Сигулдской лютеранской церкви. Это место находится в национальном парке примерно в 50 км от Риги. Сколько супруги пробудут в Прибалтике, неизвестно.

Что известно о недвижимости Пугачевой в Латвии

По данным издания «Аргументы недели», в 2019 году артистка приобрела квартиру в центре Юрмалы. Стоимость апартаментов площадью 100 квадратных метров составила порядка €500 000. После их приобретения артистка получила возможность оформить вид на жительство в Латвии, которое дают за покупку недвижимости стоимостью от €250 000.

При этом Алла Пугачева с семьей на регулярной основе во время летних каникул снимала виллу в Булдури.

Где сейчас дети Пугачевой и Галкина

Последний раз близнецы Лиза и Гарри появлялись в социальных сетях Аллы Пугачевой 31 октября. Тогда она опубликовала фотографии детей и совместные фото с Галкиным, сопроводив их коротким комментарием «Живем дальше».

В последних числах октября местные жители Кипра видели Максима Галкина вместе с дочерью. В день приезда Пугачевой в Москву шоумен провел в соцсетях экскурсию по своему пентхаусу на острове. На кадры попал интерьер гостиной — светлые стены, серая мебель и белые вазы. Затем юморист перешел на террасу и продемонстрировал вид на море.

Зачем Пугачева возвращалась в Россию

Алла Пугачева вечером 2 ноября въехала на территорию России через погранпереход в Псковской области. В столицу она прибыла поездом Псков — Москва, а затем водитель отвез ее с вокзала на Rolls-Royce в особняк в деревне Грязь.

По данным Telegram-канала SHOT, Пугачева вернулась в столицу, чтобы составить дополнительное завещание и забрать оставшиеся в Москве документы на детей — близняшек Лизу и Гарри.

По информации канала, артистка завещала все имущество младшим наследникам. Однако владельцем замка в деревне Грязь остается ее супруг Максим Галкин. Предположительно, Пугачева хотела решить с нотариусом некоторые нюансы, чтобы дом в Подмосковье смогли унаследовать дети.

Зачем Пугачева ездила в Тверь

3 ноября Пугачева покинула свой замок в Подмосковье, предполагалось, что она отправилась в Санкт-Петербург на похороны дирижера Юрия Темирканова. На следующий день стало известно, что артистка приехала в Тверь. Местные жители рассказали, что Rolls Royce певицы был припаркован возле здания, в котором расположена студия звукозаписи «Салам». Ее совладелец Михаил Саламов сообщил «КП Санкт-Петербург», что исполнительница действительно была у них в гостях.

«Алла Борисовна действительно была у нас на музыкальной студии в Твери, где ранее она записывала свои песни. Однако цели поездки я сказать не могу. И ни в какой Петербург она не едет», — объяснил он.

На студии «Салам» кроме Аллы Пугачевой раньше записывались Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и другие звезды российской эстрады.

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