Разин раскрыл истинную причину ухода Пугачёвой с музыкальной сцены

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look

Американская певица Лана Дель Рей раскрыла один из пунктов завещания — в документе говорится, что звезда запретит после её смерти выпускать свои песни. Артистка напомнила, что музыкант Андерсон Пак критиковал премьеры композиций после ухода их авторов из жизни.

Он разместил в микроблоге снимок новой татуировки, представляющей собой текст: «Когда меня не станет, прошу, не публикуйте мои песни. Это были всего лишь демоверсии, и они не предназначались для широкой...