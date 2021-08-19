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Разин раскрыл истинную причину ухода Пугачёвой с музыкальной сцены

10:48, 20 августа 2021
Разин раскрыл истинную причину ухода Пугачёвой с музыкальной сцены Алла Пугачёва Фото: Gennadii Usoev/Russian Look
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Основатель и солист группы «Ласковый май» Андрей Разин раскрыл истинную причину ухода певицы и народной артистки СССР Аллы Пугачёвой с музыкальной сцены. Своё мнение он высказал в Instagram.

Лично я не сделал ни одной затяжки в жизни. Алла Борисовна Пугачёва ушла из шоу-бизнеса именно потому, что она курит с семидесятых годов, поэтому её голос изменился до неузнаваемости, — заявил Разин.

Также он заявил, что курящие люди «гробят своё здоровье», при этом подчеркнув, что сам не курил никогда. Мотивом для критики в адрес Пугачёвой послужило желание Разина отговорить потенциальных молодых музыкантов от курения, потому что это очень плохо влияет на голос. Основатель «Ласкового мая» упомянул, что единственным курящим в группе человеком был Юрий Шатунов, который был подвержен этой пагубной привычки с шести лет.

Ранее Разин назвал болезнь, от которой погиб продюсер «Ласкового мая», Алексей Мускатин.

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