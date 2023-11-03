Названа цель возвращения Пугачевой в Россию SHOT: Алла Пугачева приехала в Россию составить дополнительное завещание

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник из окружения Аллы Пугачевой сообщает, что певица вернулась в Россию с конкретной целью. Канал пишет, что артистка хочет составить дополнительное завещание и забрать все оставшиеся документы, связанные с детьми.

По информации канала, Пугачева завещала все имущество младшим детям. Однако владельцем знаменитого замка в деревне Грязь остается ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Предварительно, певица будет решать с нотариусом некоторые нюансы, чтобы замок смогли унаследовать дети. SHOT также уточнил, что Пугачева намерена помочь Галкину решить вопрос со снятием статуса иноагента.

О возвращении Пугачевой на родину стало известно накануне. Артистка въехала в страну вечером 2 ноября через погранпереход в Псковской области, после этого исполнительница села в черный автомобиль Toyota Camry и уехала.

После приезда Пугачевой в Россию общественники из «Зова народа» потребовали задержать и допросить певицу по поводу возможной причастности к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Активисты уже обратились с этой просьбой к председателю СК России Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву.