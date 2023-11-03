Активисты потребовали задержать и допросить вернувшуюся Пугачеву Активисты «Зова народа» потребовали допросить Пугачеву о финансировании ВСУ

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Общественники из «Зова народа» потребовали задержать и допросить певицу Аллу Пугачеву по поводу возможной причастности к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Telegram-канал SHOT. Активисты обратились с этой просьбой к председателю СК России Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву.

В отношении приехавшей 2 ноября в Россию Пугачевой общественники также требуют провести проверку по административной статье за публичное оскорбление в интернете, когда она назвала соотечественников холопами и рабами. Также «Зов народа» просит обратить внимание на выражение артисткой солидарности супругу Максиму Галкину, когда Минюст РФ внес его в список иноагентов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, напротив, считает, преследование Пугачевой в России маловероятным, так как артистка не совершала противоправных действий и «вела себя аккуратно». Парламентарий отметил, что с точки зрения закона, по его сведениям, к исполнительнице нет никаких претензий. По словам Шолохова, Пугачева проявила хитрость и «не жгла мосты», как это сделали некоторые знаменитости. При этом парламентарий отметил, что такие звезды российской эстрады «достигли того осуждения», которое нивелирует все их прежние заслуги.

Народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась на территорию РФ накануне вечером через погранпереход в Псковской области. Свидетели ее возвращения утверждают, что Пугачева при пересечении погранперехода скрывала лицо платком.