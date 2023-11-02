Правда ли, что Пугачева вернулась в РФ: как и где въехала, что с Галкиным Baza: Алла Пугачева въехала в Россию через погранпереход в Псковской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию. Каким образом певица въехала в страну, что известно о местонахождении ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

Что известно о возвращении Пугачевой в Россию

По данным Telegram-канала Baza, Алла Пугачева въехала на территорию РФ вечером 2 ноября через погранпереход в Псковской области.

«Затем Пугачева села в черную Camry и уехала. Артистка приехала в Россию одна. Максима Галкина с ней не было», — сообщает источник.

Свидетели ее возвращения уточняют, якобы Алла Пугачева при пересечении погранперехода скрывала лицо платком.

За двое суток до своего возвращения на родину Алла Пугачева впервые за четыре месяца вышла на связь с общественность, опубликовав в социальных сетях короткую фразу: «Живем дальше». Публикацию артистка также сопроводила фотографиями с супругом и кадрами их детей — двойняшек Лизы и Гарри.

Согласно информации Telegram-канала SHOT, после обострения израильско-палестинского конфликта в подмосковном замке Пугачевой и Галкина активизировался персонал и начались ремонтные работы.

«В подмосковном замке Пугачевой и Галкина снова закипела жизнь: рабочие снуют туда-сюда. Дворец в деревне Грязь Одинцовского района посещал специалист в области энергетики, который занимается изготовлением электроинфраструктуры для крупных объектов. А позже другой рабочий, обслуживающий участок, на Camry отправился в магазин закупаться», — сообщил источник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Где находятся Максим Галкин и дети

Максим Галкин в двадцатых числах октября улетел из Израиля, где вместе с Пугачевой и детьми жил последние полтора года. За последние две недели артист побывал на Кипре, в Польше, Молдавии и Лондоне, где у него состоялись концерты.

По данным MK.RU, последний раз Галкина видели на Кипре вместе с дочерью. По информации KP.RU, у семьи в Лимассоле есть вилла на берегу моря, которая была куплена в 2017 году. Апартаменты расположены в одном из самых дорогих жилых комплексом города — в башне One. Пентхаус артистов занимает площадь с 35-го по 37-й этажи.

Максим Галкин должен был 5 ноября дать концерт в пригороде Хайфы — в городе Кирьят-Моцкин, однако сегодня, 2 ноября, он объявил об отмене всех выступлений в Израиле, которые были запланированы до конца года. Свое решение шоумен объяснил тем, что в стране действует военное положение, из-за которого закрыты все площадки, а общественные собрания находятся под запретом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Максим Галкин

Что в Госдуме и шоу-бизнесе говорили о возвращении Пугачевой

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru заявил, что Алла Пугачева вернется в Россию, когда по каким-либо причинам ее жизнь на родине будет лучше и заманчивее, чем за границей.

«Было удобно в Израиль — поехали в Израиль, в Израиле стало горячо. Сначала заявили, что пойдут воевать, потом выяснилось, что воевать надо будет долго и серьезно, и поехали на Кипр. Я не сомневаюсь, что если в России для Пугачевой и Галкина по каким-то причинам станет лучше и заманчивее, чем на Кипре или где-то еще, то они приедут сюда, даже будут стараться», — сказал Шолохов.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин также заметил, что Аллу Пугачеву из России никто не выгонял, поэтому она беспрепятственно может вернуться обратно в любое время.

«Насколько мне известно, она может вернуться в Россию домой: ее никто не выгонял. Давайте смотреть на вещи прямо: к ней как было отношение как к великой певице, так и осталось, несмотря на все то, что она говорила или не говорила», — заявил он в интервью NEWS.ru.

Пригожин также отметил, что, вероятнее всего, артистке «по фигу вообще» на сплетни и слухи, поскольку за длительные годы публичной жизни она обросла «броней».

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