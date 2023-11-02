Максим Галкин отменил все концерты в Израиле

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявил на своей странице в Instsgram (деятельность в РФ запрещена), что отменяет все концерты в Израиле, запланированные на осень этого года. Юморист перенес выступления на весну 2024 года.

В общей сложности артист отменил 16 концертов. Свое решение Галкин объяснил тем, что в Израиле действует военное положение, из-за которого в стране закрыты все площадки, а общественные собрания находятся под запретом. Однако, сообщил юморист, он уже нашел места, где проведет свои 16 шоу. Где именно состоятся выступления артист не уточнил.

Вскоре после обострения палестино-израильского конфликта Галкин уехал из еврейского государства, связав свой отъезд с концертным туром. В планах юмориста гастроли по Европе. Когда Галкин рассказал, что хочет покинуть Израиль, поклонники раскритиковали решение артиста, назвав его «предателем», который хочет сбежать подальше от конфликта на Ближнем Востоке.

До этого шоумен рассказал, что в день эскалации ситуации он вместе с семьей проснулся утром от воя сирен. Комик сообщил, что он и его супруга, народная артистка СССР Алла Пугачева, верят в победу Израиля и поддерживают израильтян. Галкин пообещал сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим, и объяснил, что не может пойти на фронт из-за отсутствия военного опыта.