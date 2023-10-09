Кого поддержали российские артисты в войне Израиля и ХАМАС Составлен список российских артистов, поддержавших Израиль в войне с ХАМАС

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Алла Пугачева и Максим Галкин

Российские артисты отреагировали на начало войны между Израилем и Палестиной, некоторые из них оказались в эпицентре событий. Чью сторону конфликта занимают знаменитости, кто вошёл в список поддержавших Тель-Авив?

Кто из артистов поддержал Израиль

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в день эскалации ситуации написал в социальных сетях, что он вместе с семьей проснулся утром от воя сирен. Комик сообщил, что он и его супруга, народная артистка СССР Алла Пугачева, верят в победу Израиля и поддерживают израильтян. Галкин пообещал сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим, и объяснил, что не может пойти на фронт из-за отсутствия военного опыта.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru рассказал, что в Израиле у него проживает мама, братья и сестры, с некоторыми из которых он не может связаться после обострения конфликта.

«Я надеюсь, что родственники живы и здоровы, потому что с некоторыми связи пока нет. <...> Это невозможно, невероятно, такое вероломное нападение на мирных граждан. Кто-то должен за это отвечать», — заявил он.

Актер и телеведущий Михаил Ширвиндт в интервью NEWS.ru назвал обострение израильско-палестинского конфликта жуткой ситуацией.

«У меня нет родственников в Израиле, но ситуация жуткая. Любая агрессия против другой страны — это всегда трагедия», — отметил артист.

Телеведущая и журналист Ксения Собчак после атаки палестинского исламистского движения ХАМАС 7 октября назвала Израиль своей второй родиной.

«Для меня важный символ происходящего сейчас на моей второй родине — плененная боевиками голая девушка, лежащая в кузове машины, мчащейся по арабскому кварталу. Именно этот кадр настолько впечатывается в мозг, что точно изменит ход истории на Ближнем Востоке. Во мне кровь моих предков, в том числе еврейская», — заявила Собчак.

Комик и музыкант Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выразил мнение в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что евреи выдержат нападение ХАМАС на Израиль, и пожелал сил местным военным.

Экс-участница группы «Фабрики» Саша Савельева, которая после начала спецоперации на Украине живет в Израиле вместе со своим супругом актером Кириллом Сафоновым, также выступила в социальных сетях в поддержку Земли обетованной.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пожелал удачи военным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конфликте с Палестиной.

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Кто из знаменитостей поддержал Палестину

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, поддержал ХАМАС в войне с Израилем. Он разместил в своих социальных сетях флаг Палестины с сердцем.

Средневес UFC Хамзат Чимаев поддержал также палестинцев и обратился к израильскому народу, назвав израильтян гостями чужой страны. Вскоре его пост был удален администрацией соцсети.

Как в России отреагировали на заявления уехавших в Израиль артистов

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в интервью NEWS.ru выразил надежду, что уехавшие после начала СВО российские артисты вступят в израильское ополчение.

«Надеюсь, всякие Пугачевы, Галкины, Слепаковы, Макаревичи и иже с ними запишутся в ополчение — или опять куда-то побегут?» — отметил парламентарий.

Актриса Яна Поплавская считает, что российские артисты, которые переехали в Израиль, должны помогать стране не словом, а делом.

«Не ту страну выбрали? Не туда уехали? И мечутся они, как безумные, опять не тепло и не сладко! В то время как истинные израильтяне пошли на призывные пункты, „новые евреи“ писали тоскливые посты в соцсетях и удаляли неудобные комментарии», — сказала Поплавская.

Артистка предположила, что беглецы из России начнут переезжать в США.

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