«Сплошное лицемерие»: уезжающего из Израиля Галкина назвали предателем Поклонники назвали Галкина предателем после слов об отъезде из Израиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Галкин

Шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заявившего в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) об отъезде из Израиля на гастроли 20 октября, раскритиковали поклонники. Некоторые пользователи сообщили, что концерты — лишь повод для артиста «сбежать от бомбежек», отметив, что неуместно шутить, когда страна, в которой ты живешь, находится в состоянии войны. Другие зрители назвали юмориста предателем и призвали его «отпустить» Аллу Пугачеву и детей в Россию.

Максим на гастроли, а Алла Пугачева с детьми будут в бомбоубежище? Сплошное лицемерие! Господи, у кого война, горе, несчастье, а у этого в голове одни концерты. Бегает по всему миру остервенело со своими концертами. Посмотрите, в кого вы превратили Аллу Борисовну, стала немощная, больная женщина, — написала подписчица Ольга.

По мнению пользователя Натальи, Галкин сейчас должен сдавать кровь и помогать израильской армии. Подписчица Ирина предложила супруге юмориста последовать примеру Клавдии Шульженко и начать петь для бойцов на передовой. Зритель Алексей Рысак посоветовал Галкину включить в программу выступления шутки про ХАМАС и Газу. Пользовательница Мила удивилась, что в Европе все еще есть люди, которые ходят на концерты Галкина.

Я вообще не понимаю, что должно быть в голове у человека что бы пойти на концерт Галкина? Мне даже стыдно было бы об этом сказать друзьям, меня бы, наверное, муж к психиатру отправил, — сообщила Мила.

Ранее Галкин сообщил о возобновлении концертной деятельности. Ближайшее его выступление состоится 20 октября на Кипре, далее комик планирует отправиться с гастролями по европейским странам. Его концерты расписаны до 10 декабря текущего года. Народная артистка СССР Алла Пугачева остается в Израиле вместе с детьми — двойняшками Лизой и Гарри. Режиссер-постановщик из Хайфы Ольга Лавренюк сообщила, что семья Пугачевой переехала из Кесарии и сейчас проживает в Герцилии. По ее словам, артистка сейчас пребывает не в лучшем состоянии.