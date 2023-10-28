На Кипре заметили Галкина с дочерью: куда пропала Пугачева с сыном «МК»: Галкина с дочерью заметили на Кипре без Пугачевой и сына

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) вместе с дочерью Елизаветой заметили на Кипре. Где его жена Алла Пугачева и сын Гарри, куда они исчезли?

Где сейчас Галкин

Жительница Кипра рассказала MK.RU, что видела шоумена вместе с дочерью Лизой. По ее словам, после концерта Галкина, который состоялся 20 октября, они были в аэропорту вдвоем — Пугачевой и сына юмориста Гарри с ними не было.

«Галкин давал здесь концерт, который состоялся 20 октября. Я встретила его в аэропорту, он был вместе с дочерью. Ни сына, ни Аллы рядом не было», — рассказала женщина.

Правда ли, что Галкин и Пугачева разводятся

26 октября публика обратила внимание, что во время концерта в Варшаве Галкин внезапно спел песню о тяжелой любви, которая начиналась со слов: «Кончилась любовь, кончилось все...», сообщает KP.RU. Журналисты и поклонники предположили, что таким образом шоумен заявил о проблемах в отношениях с супругой.

СМИ предполагают, что причиной возможного разлада стала усталость Пугачевой от жизни за границей. Близкие Примадонны говорили, что артистка не хотела покидать Россию и на отъезде настоял Галкин. Пользователи соцсетей не раз упрекали шоумена, что он так и не смог обеспечить жене беззаботную жизнь за рубежом.

В апреле актриса и общественный деятель Яна Поплавская предположила, что Пугачева в скором времени отречется от супруга.

«Заявит, что не разделяет его ненависти к России и даже глубоко осуждает. А потому разводится с предателем, который ввел ее в заблуждение и подставил перед всем честным народом», — заявила тогда Поплавская.

В мае 2023 года Стас Барецкий заявил сайту ProЗвезд, что Пугачева разводится с Галкиным. По его словам, причиной разрыва стала новая любовь Примадонны, объектом которой стал не кто иной, как сам шоумен. По его словам, когда Примадонна прилетала на похороны Валентина Юдашкина, она попросилась пожить в замке в поселке Грязь, который якобы он у нее уже купил.

«Разрешил, и мы жили в соседних комнатах. Вечером мы встречались в коридоре и очень быстро подружились. В один из таких вечеров я сделал Алле Борисовне предложение руки и сердца. Сначала она смеялась, но потом согласилась, чему я несказанно рад!» — сказал Барецкий.

Сейчaс Пугачева не выходит на связь. Ее соцсети неактивны с 23 июня.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин

Какая у Пугачевой и Галкина есть недвижимость на Кипре

В СМИ появилась информация, что Примадонна и шоумен приобрели апартаменты в элитной высотке One в Лимассоле. Местный риелтор назвала эту информацию слухами и отметила, что, даже если бы это было правдой, местные агенты никогда бы не рискнули карьерой и не стали бы раскрывать подобные сведения.

«Я 30 лет живу на Кипре. Знаю, что Пугачева с Галкиным были вместе на Кипре года три-четыре назад. Их застали в Никосии, за ужином в Pyxida. Это один из самых дорогих ресторанов города, куда ходят наши звезды, министры, политики, бизнесмены. Тогда их сфотографировали и опубликовали кадры в местных газетах. Больше я про них ничего не слышала», — рассказала эксперт по недвижимости.

Стоимость квартир в башне One начинается от €500 тысяч. Близкая к шоу-бизнесу россиянка рассказала «МК», что недвижимость даже если и была куплена звездной четой, то скорее для инвестиций или дальнейшей сдачи жилплощади, а не для собственного проживания.

СМИ также сообщали, что в 2017 году Пугачева и Галкин купили трехэтажный дом на острове и получили гражданство. По неподтвержденной информации, чета приобрела виллу, расположенную на южном побережье в Лимассоле более чем за €2 млн. Затем стоимость увеличилась на €350 тысяч. Площадь дома составляет, по разным оценкам, от 470 до 600 квадратных метров.

Галкин, в свою очередь, отрицал факт наличия недвижимости на Кипре.

Как Пугачева могла оказаться на Кипре

23 октября стало известно, что Примадонна в связи с неспокойной ситуацией в Израиле покинула страну и отправилась на Кипр. Там она вместе с детьми Лизой и Гарри должна была провести будущий год. Отмечалось, что артистка воспользовалась кипрским паспортом.

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