Стало известно, куда переехала Пугачева вместе с детьми Пугачева уехала на Кипр с детьми на фоне войны Палестины и Израиля

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачева

Российская эстрадная певица Алла Пугачева на фоне обострения палестино-израильского конфликта покинула Израиль вместе с детьми Лизой и Гарри, сообщает KP.RU. Издание со ссылкой на окружение артистки отмечает, что ближайший год они проведут на Кипре.

Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и детьми Лизой и Гарри переехала в Израиль больше года назад. Там семья жила в элитном особняке на местной Рублевке — в городе Герцлия. Но из-за неспокойной обстановки в стране певица вместе с детьми решила воспользоваться кипрскими паспортами. Артистка получила гражданство Кипра после покупки там виллы в 2017 году.

Ранее Галкин в своих социальных сетях заявил, что намерен покинуть Израиль, потому что планирует возобновить концертную деятельность. 20 октября на Кипре состоялся его концерт. Юморист поприветствовал свою российскую публику на украинском языке и начал выступление. Со сцены шоумен заявил о том, что пожалел, что высказался против проведения спецоперации, так как теперь не может зарабатывать много денег и отправлять их для помощи Украине.