Составлен список знаменитостей, которые отказались от гражданства РФ

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Владимир Асимов

Некоторые российские артисты и бизнесмены отказываются от гражданства России, чтобы получить паспорт другой страны. О ком из знаменитостей идет речь?

Кто из артистов отказался от гражданства РФ

По данным LIFE.ru, бывший солист группы «На-На» Владимир Асимов отказался от российского гражданства и получил испанское. Вместе с женой и сыном он живет в провинции Аликанте. Официального подтверждения этого не было.

Сценарист фильма «Утомленные солнцем» Рустам Ибрагимбеков в июле 2013 года отказался от гражданства России в пользу Азербайджана. Сделал он это после того, как стал участником президентских выборов на родине и не мог иметь паспорт другой страны. Официального подтверждения этого не было.

Кто из бизнесменов отказался от гражданства РФ

Инвестор в области технологий Юрий Мильнер живет в США с 2014 года. Также он имеет израильский паспорт. Отказаться от российского гражданства предприниматель решил летом прошлого года.

«Этим летом мы с семьей официально завершили процесс отказа от нашего российского гражданства», — сообщил он в соцсетях.

Основатель инвестиционной компании Freedom Тимур Турлов отказался от паспорта РФ в июне 2022 года. До этого он более 10 лет прожил в Казахстане. Свое решение Турлов объяснил тем, что Казахстан не допускает наличия второго гражданства.

Бизнесмен Олег Тиньков в октябре прошлого года заявил об отказе от российского гражданства. Он осудил проведение спецоперации и продал свою долю в Тинькофф Банке.

«Я официально отказался от российского гражданства», — написал предприниматель в соцсетях.

Основатель британского финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства. При этом у него есть паспорт Великобритании.

У кого из мировых знаменитостей есть гражданство РФ

Французский актер Жерар Депардье получил гражданство РФ в 2013 году. При этом он не отказался от французского документа. Российский паспорт артист получал из рук президента РФ Владимира Путина. У Депардье имеется прописка в Саранске, а также квартира в Грозном, которую тому подарил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Американский актер Стивен Сигал стал обладателем российского паспорта в 2016 году. Он объяснил желание стать гражданином РФ своим происхождением — семья его отца жила во Владивостоке.

Сербский актер Милош Бикович в феврале 2021 года также обзавелся российским паспортом. Он заявлял, что всегда чувствовал себя русским.

Кто из украинских знаменитостей имеет гражданство РФ

Украинская певица Анна Дзюба (Asti) вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина в 2020 году. Тогда она получила вид на жительство в РФ. До 2023 года у певицы в РФ действовал ИП, оформленный на украинский паспорт. В феврале 2023 года Дзюба ликвидировала его и зарегистрировала новый — с российским гражданством.

В 2018 году украинский танцовщик Сергей Полунин получил российское гражданство.

«Россия для меня всегда была и есть добром, я очень счастлив стать гражданином России», — писал артист в микроблоге.

Родившаяся в Донецке певица Александра Чвикова (Алекса) получила российское гражданство в 2022 году.

«Ура, паспорт! Дали Конституцию, сказали все изучить, чтобы ни в коем случае не допускала никаких ошибок», — сообщала артистка в соцсетях.

Читайте также:

Андрей Макаревич избавился от недвижимости в РФ: что и кому он оставил

Пугачева и Галкин уехали из Израиля: где будут жить, вернутся ли в Россию

Сколько россиян отказалось от гражданства в 2023 году, какие причины этого