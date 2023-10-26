Депутат объяснил, почему дети Пугачевой и Галкина останутся без наследства Депутат Федоров: Пугачева не оставит наследства детям из-за потери недвижимости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в разговоре с SHOT заявил, что певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не оставят наследства своим детям, потому что потеряют недвижимость. Депутат сообщил, что знаменитые супруги предали Отечество и платят за это. Он также назвал супружескую пару несчастными людьми, которые сами выбрали свою судьбу.

Они [Пугачева и Галкин] — несчастные люди, хоть и с недвижимостью. Недвижимость они всю потеряют. Своим детям они ничего не оставят. Они начали скакать, потому что они отказались от Отечества. С этого момента они стали никем. Они выпали из человеческого общества. Там они точно не нужны, там свои есть. А здесь они отказались. Это их судьба. Если человек патриот, он защищен Отечеством. Если он не патриот, то он изгой, — заявил Федоров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко заявила, что уехавшие из России Пугачева и Галкин «очистили нашу землю». По ее словам, такие люди стране не нужны, а писать нужно о достойных артистах, которые выступают для бойцов в зоне СВО. Драпеко также отметила, что после начала израильско-палестинского конфликта звездная чета «побежала» искать «очередную родину». Депутат сравнила супружескую чету с фекалиями в проруби.