Путем мусоровоза: как Пугачева проникала в Грязь, что происходит у замка Стало известно, что сейчас происходит у замка Пугачевой и Галкина в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин, Алла Пугачева

Жители деревни Грязь рассказали, что на территории особняка артистки Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) появились рабочие. Что там происходит?

Когда Пугачеву в последний раз видели в замке

Пугачева и Галкин жили в особняке в деревне Грязь долгое время и покинули его после начала спецоперации на Украине. Соседи артистов рассказывают, что звездная пара спокойно с ними общалась.

«Простые были оба, Пугачева и Галкин. Гуляли по деревне, здоровались со всеми. Близко ни с кем не общались, но парой-тройкой слов о природе и погоде перекинуться могли. Алла Борисовна одевалась очень просто, и не скажешь, что звезда. А вот Галкин предпочитал все вычурное — ботфорты на каблуках, цветные пиджаки», — рассказали местные жители.

По их словам, сейчас на территории дома наблюдается оживление — по ночам в окнах горит свет, появляются рабочие и другой служебный персонал, ведется ремонт, передает aif.ru.

Жители деревни отметили, что в последний раз видели Пугачеву, когда она возвращалась в столицу на похороны модельера Вячеслава Зайцева в начале мая 2023 года и пыталась остаться незамеченной.

«Она приехала в замок не по главной дороге, а по этой, по ней только мусор они вывозили. Чтоб никто не увидел. Ну мы-то тут сидим, увидели, конечно», — рассказали жители.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Куда и почему уехала Примадонна

Пугачева покинула Россию в прошлом году, после того как ее мужа Максима Галкина включили в реестр физических лиц-иноагентов. Она выразила солидарность с супругом, который критиковал специальную военную операцию на Украине. Артистка18 сентября 2022 года потребовала, чтобы ее тоже включили в список иностранных агентов. Заявления певицы вызвали резкую реакцию в России, в то время как за рубежом ее вскоре включили в список «вдохновляющих и наиболее влиятельных женщин мира».

Новым местом жительства за рубежом пара выбрала Израиль, где, по данным СМИ, обосновалась в поселке Кесария на побережье Средиземного моря близ Хайфы. Время от времени Пугачева покидает страну — кроме Москвы она побывала в Юрмале на концерте Лаймы Вайкуле.

Галкин в то же время активно гастролирует за рубежом, например на Кипре, не возвращаясь в Россию.

Могут ли продать замок Пугачевой и Галкина

Предположительно, Пугачева не планирует навсегда оставаться за рубежом — Россия играет важную роль в жизни артистки, рассказывали СМИ ее знакомые. По словам бывшего стилиста певицы Джорджа Ровалса, она планирует вернуться в Россию «в свое время».

Судьба замка в деревне Грязь остается пока неясной. Его содержание обходится Пугачевой и Галкину в значительные суммы. Возобновившаяся активность в особняке может быть связана с тем, что его готовят на продажу, предполагают СМИ, именно поэтому там появляются рабочие и прислуга.

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