Киркоров против Галкина: как друг к другу относятся супруги Пугачевой

Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева была замужем пять раз, но самыми обсуждаемыми стали ее отношения с Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). С первым она прожила в браке 10 лет, со вторым находится вместе с 2011 года. Что друг про друга говорят Киркоров и Галкин?

Что известно о браке Пугачевой и Киркорова

Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова, который моложе ее на 18 лет, в 1994 году. Церемония прошла в Санкт-Петербурге, бракосочетание провел мэр города Анатолий Собчак. Спустя два месяца пара обвенчалась в Иерусалиме.

До этого Пугачева уже была замужем трижды: первым супругом Примадонны стал артист цирка Миколас Орбакас, вторым — режиссер Александр Степанович, третьим — продюсер Евгений Болдин.

Брак артистов распался в 2005 году. Спустя время Киркоров признавался, что сожалеет о своих недостойных поступках в отношениях с Пугачевой.

«У Пугачевой тоже был сложный период семейной жизни. И мы, два одиночества, встретились. Я был моложе и натворил много глупостей. Сейчас, конечно, я не сделал бы того, что совершил тогда. Надо было целиком посвятить себя этой женщине, а я занимался карьерой. Она мне этого не простила. И нашла себе другого, который полностью посвятил себя ей», — говорил он aif.ru.

Поп-король отмечал, что его брак с Пугачевой был «невероятно интересным». Киркоров до сих пор с благодарностью вспоминает артистку и все, что с ней связано. Когда Пугачева уехала в Израиль после начала спецоперации, то музыкант не стал критиковать ее.

«То, что она уехала, не значит, что она не любит Россию. Как мужняя жена, верная женщина, она последовала за мужем. Она „налево“ не ходит. Я ходил. Как говорила моя мама, „пошел по наклонной плоскости“. Но только тогда, когда понял, что всё закончилось, и у нее появился другой, я дал себе волю. Я только делал вид, что ничего не понимаю. Все понимал и до последней минуты старался сохранить наш брак. Но она сама поставила точку. И 27 марта 2005 года, в День театра, мы развелись», — делился Киркоров.

Фото: Igor Flis/Russian Look/Global Look Press Филипп Киркоров и Алла Пугачева, 1999 год

Что известно о браке Пугачевой и Галкина

Алла Пугачева вышла замуж за Максима Галкина в 2011 году. Юморист моложе певицы на 27 лет.

Примадонна признавалась, что начала отношения с Галкиным, поскольку он обещал ей жизнь без скандалов и измен.

«Я спросила: „Я могу спокойно стареть с тобой?“ Если бы вы видели эти серьезные глаза. Они и так сумасшедшие, а тут... Макс сказал: „Конечно. Не бойся ничего!“ И все», — рассказывала Пугачева.

В 2013 году у пары родились двойняшки Лиза и Гарри. Наследники артистов появились на свет с помощью суррогатной матери.

Пугачева и Галкин вместе по сей день, несмотря на различные слухи. Так, в апреле прошлого года журналист Маргарита Симоньян сообщила, что шоумен живет с Пугачевой «для отвода глаз».

«Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире или нет, но я скажу, потому что человек такие вещи позволяет, что я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда. Когда достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья. Но, зараза, они там как на подбор такие!» — заявила она в эфире канала «Россия-1».

В каких отношениях сейчас Киркоров и Галкин

После того как Маргарита Симоньян заявила о нетрадиционной сексуальной ориентации Максима Галкина, Филипп Киркоров встал на его сторону. Тогда он заявил, что обратил внимание на «возрастающую внутреннюю агрессию» в коммуникации между людьми, и подчеркнул, что высказывание журналиста является «нелицеприятным».

В апреле Киркоров сказал, что считает Пугачеву и Галкина близкими людьми. При этом он отметил, что юморист никогда не был его другом.

В июне поп-король прокомментировал желание Галкина оспорить статус иноагента. Он сообщил, что жизнь шоумена ему неинтересна.

«Меня не интересует Максим Галкин и его статус. Меня интересует мой статус, мое имя и то, что я делаю в этой стране. А то, что делает Максим Галкин, меня меньше всего в этой жизни интересует», — сказал Киркоров.

Галкин часто высмеивает Киркорова во время своих выступлений. В апреле на гастролях в США юморист предложил музыканту поехать на фронт в прозрачных колготках. Киркоров в ответ заявил, что готов на это.

«Слушайте, ради сохранения мира пойду и в колготках на передовую, если это спасет ситуацию. Меня ничем не испугаешь», — прокомментировал певец.

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